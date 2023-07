Sanremo 2024, Morgan contro Amadeus: “Non capisce niente di musica, sfrattiamolo”. Il conduttore su Ig: “Gli idioti vogliono sempre parlare”

Nella giornata di ieri, il conduttore di Sanremo 2024 Amadeus ha postato sul suo Instagram la seguente frase: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. Con chi potrà mai avercela il conduttore veronese? Gli indizi sembrano portare a Morgan e Vittorio Sgarbi.

Facciamo un passo indietro. Lo scorso 21 giugno si era tenuto un incontro al Maxxi, il museo di arte contemporanea di Roma, allo scopo di presentare gli eventi culturali della struttura per il mese di luglio. Al convegno erano presenti Morgan e Vittorio Sgarbi e proprio su quest’ultimo si sono scatenate le polemiche in quanto il critico d’arte avrebbe utilizzato un linguaggio fortemente sessista e volgare. I dipendenti del museo avevano scritto una lettera per esprimere la propria indignazione al direttore Alessandro Giuli, che solo ieri ha espresso la solidarietà ai suoi sottoposti.

Ma non è tutto. Nel corso dell’incontro i due hanno espresso la propria disistima nei confronti di Amadeus, da cinque edizioni (contando la prossima) saldamente al timone del Festival di Sanremo.

Il critico d’arte nonché Sottosegretario alla Cultura aveva esordito con queste parole, attaccando il padrone di casa di Sanrem0 2024:

“Domani mi occuperò del caso Sanremo è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”

Il politico dalle mille cariche (eletto da poco anche sindaco di Arpino, il paese natio di Cicerone) intendeva dire che un presentatore non può svolgere il ruolo di direttore artistico. Peccato che sia quasi sempre successo, da Fabio Fazio a Pippo Baudo.

Morgan ha preso la palla al balzo:

“Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”.

Il Castoldi forse non sa che proprio Pippo Baudo ha condotto il Festival per cinque edizioni consecutive, dal 1992 al 1996. Solo dal 1994 direzione artistica e conduzione finiscono nelle mani della stessa persona, ma nei restanti Festival di Sanremo condotti (2002, 2003, 2007,2008) Baudo ha mantenuto il doppio ruolo.

Infine, Sgarbi ha offerto scherzosamente a Morgan la conduzione della kermesse, anche se difficilmente a partire da Sanremo 2024:

“Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”.

Da qui la risposta sibillina su Instagram del diretto interessato, che di solito mantiene un profilo basso davanti alle polemiche, ma è pur vero che nel post Amadeus non nomina nessuno.