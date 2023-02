Sanremo 2023: le pagelle di Giovanni Ciacci della quarta serata

Dopo lo stop forzato di ieri dovuto naturalmente all’impegno di Giovanni Ciacci al Grande fratello vip 7, torna stamane l’appuntamento con la nostra storica rubrica della settimana sanremese, con le pagelle del nostro Giovanni ai protagonisti della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella cioè dedicata ai duetti. Spazio dunque ai voti di Giovanni Ciacci agli artisti e conduttori che hanno calcato ieri sera le magiche tavole del teatro Ariston per la quarta tappa del Festival di Sanremo 2023.

Amadeus

Non di mio gusto la giacca paillettes e ramages in rilievo, troppo matador spagnolo, il direttore artistico mi piace classico. Voto 6

Ps. Grande festival, bravo !

Gianni Morandi

Morandi in tuta, un mito. Voto 10, l’eterno ragazzo

Ariete con Sangiovanni

Sembrano sempre due scappati di casa, i pantaloni alla zuava sono orribili, lo zuccotto da scaricatore di porto, sembrano due fumetti francesi, che io detesto !! Lui ha fatto il,bagno nel gel per capelli. Voto 2 ( uno a testa ) ma forse anche meno.

Will con Michele Zarrillo

Eleganti, ma noiosamente classici. Voto 4 ( due a testa )

Elodie e BigMama

Quenn Quenn Quenn, inginocchiatevi davanti a tanta meraviglia. Elodie è la regina dei look di Sanremo. Voto 100

Adoro BigMama da stasera Quenn mama.

Peppino Di Capri

Champagneeeeeeeeeeeee evviva Peppino evviva Capri. Peppino come i faraglioni, monumentale!,Voto 10

Olly con Lorella Cuccarini

Chi se ne frega di Olly con tutto il rispetto, la regina Lorella è un’apparizione Mariana, che corpo, che energia ! Voto a Lorella 10 a lui carino in rosa voto 6.

Ultimo con Eros Ramazzotti

Ultimo vabbè chi se ne frega, voto 5.

L’uomo che non deve chiedere mai è tornato sul palco del suo debutto. Ho occhi solo per lui. Bello, sexy, Eros vestito da Eros. Abbronzato come un Dio romano. Lo amoooooooo voto 15000000000000 evviva i bordi di periferia …

Lazza con Emma e Laura Marcatori

Che bella Emma, quelle poche volte che si veste bene è strepitosa come stasera. Voto 8

Lazza carino in jeans per un pomeriggio a Gallarate. Voto 5

Tananai con Don Joe

Strepitoso Tananai in celeste polvere ricamato stile anni ottanta Las Vegas. Voto 7

Biagio vestito da Celentano. Adorooooo voto 8

Shari con Salmo

Il mezzo guanto ne lungo ne corto non lo trovo sensato. Abito già visto e rivisto . Voto 4

Gianluca Grignani con Arisa

Che bello rivedere Grignani così in piena forma in versione rock. Voto 9

Arisa stasera ha tappato abito, peccato perché lei è sempre divina, comunque voto 6. L’orrore delle scarpe !!! Nemmeno Mercoledì Addams .

Voto 100 a Vessicchio

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo

Bennato vestito da Bennato.

Gassman vestito da Gassman voto 8.

Ps. Chissà come sarebbe orgoglioso di suo nipote il grande Vittorio.

Articolo 31 con Fedez

Tre scappati di casa. Voto 3, uno a testa

Giorgia con Elisa

Ariston abbiamo un problema di parrucchieri, sbagliate tutte e due le pettinature, forse erano in sciopero? Voto 2 , uno a testa. Gli abiti nemmeno li commento … non pervenuti

Colapesce Dimartino con Carla Bruni

Ma ha voce! La tuta di Donatella Versace perfetta ma un po’ vintage per le ex Premiere dame, voto 2 come i suoi zigomi

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

Sarei stato curioso di vedere i Cugini di campagna in un veste diversa e per una volta mettere da parte il circo. Peccato 4 ( 1 a testa )

Marco Mengoni con Kingdom Choir

A me Marco vestito Versace non piace. Lo preferivo prima, la maglia metallica in strass stile Giovanna D’Arco non mi emoziona. Voto 3

gIANMARIA con Manuel Agnelli

Detesto le giacche portate a pelle. Voto 1

Agnelli, non pervenuto …

Mr. Rain con Fasma

Detesto le giacche di pelle over. Voto 2

Madame con Izi

Basta con questi abiti che disegnano il,corpo nudo. Basta. Sono orribili. Voto 1

Coma_Cose con Baustelle

Ridateci i look dei Ricchi e poveri, almeno loro erano coordinati. Voto 4 ( 1 a testa )

Rosa Chemical con Rose Villain

Il mio preferito, punk, rock, gotico, sadomaso. Voto 10

Ps. Compimento i al trucco e Parrucco , lavoro straordinario …

Modà con Le Vibrazioni

Troppa gente in scena, ho confusione, non classificati perché troppi.

Levante con Renzo Rubino

Bionda Levante è bellissima. stasera vestita dal giardino delle vergini suicide è strepitosa, ma io non amo questo genere. Voto 5

Anna Oxa con iLjard Hava

L’artista Anna Oxa vestita come una gattara di piazza Argentina. Voto 8

Appuntamento a domattina per le pagelle di Giovanni Ciacci relative alla serata finale del Festival di Sanremo 2023 in programma questa sera su Rai1 dopo la fascia informativa delle ore 20 a cura della redazione del Tg1.

