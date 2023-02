“Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata Rai Com“. Dopo giorni di indiscrezioni e di polemiche, la tv pubblica stasera con una nota ufficiale ha finalmente fatto chiarezza sul caso Ferragni-Amazon relativo a Sanremo 2023.

Nel dettaglio, la Rai ha fatto sapere che “la troupe di Banijay impegnata a seguire Chiara Ferragni per la serie “The Ferragnez 2” è stata presente all’interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2, 3 e 5 febbraio) e invece nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio) è sempre stata posizionatafuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro“.

Insomma, ha spiegato Viale Mazzini, “anche le immagini girate dalla troupe di Banijay per il documentario “The Ferragnez 2” troveranno valorizzazione commerciale attraverso RaiCom“. E, dunque, “le ricostruzioni giornalistiche in questione sono state quindi prive di ogni fondamento“.

La precisazione fornita dalla Rai non ha fermato Striscia la notizia, che questa sera è tornata sull’argomento con un nuovo servizio di Pinuccio nel quale sono stati ribaditi i sospetti sulla presenza delle telecamere di Amazon nel backstage dell’Ariston.

Intanto, a proposito di Sanremo 2023, la procura di Imperia ha deciso di archiviare “perché non c’è reato” l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical, per il bacio in diretta televisiva sul palco dell’Ariston. Resta invece iscritto nel registro degli indagati Blanco per aver distrutto a calci la composizione di rose sul palcoscenico durante la prima serata del Festival.