Fedez sarà regolarmente presente ai Live di X Factor 2023, che prenderanno il via giovedì prossimo, 26 ottobre, su Sky Uno ed in streaming su NOW (ospite d’eccezione sarà Laura Pausini). A comunicarlo è stato il rapper stesso, durante una diretta Instagram e rispondendo ad una delle domande che gli erano state poste:

“Sarò a X Factor? Sì, oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per partecipare”

Come sta Fedez oggi?

Fedez ad oggi, dunque, sta fortunatamente molto meglio, dopo che ad inizio mese era stato ricoverato per due ulcere. Il cantante era stato sottoposto, negli otto giorni trascorsi in ospedale, a delle trasfusioni di sangue, come raccontato da lui stesso.

Da lì, l’invito ad andare a donare sangue: un appello che aveva registrato un vero e proprio boom di donazioni nel giorno successivo alle sue dichiarazioni. Uscito dall’ospedale, Fedez è dovuto restare in convalescenza a casa per qualche giorno, sempre affiancato dall’affetto della moglie Chiara Ferragni, dei figli Leone e Vittoria e della nuova arrivata in casa, il cane Paloma.

Gli Home Visit di Fedez

Nell’attesa di rivedere Fedez live ad X Factor, questa sera, giovedì 19 ottobre, su Sky Uno e NOW vanno in onda gli Home Visit, l’ultima tappa che gli aspiranti concorrenti del talent show devono passare per poter accedere al palco ed alle squadre dei quattro giudici (oltre a Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Morgan).

Ogni giudice incontra i cinque artisti selezionati ai Bootcamp: solo tre, però, accederanno alla fase dei Live, per un totale di dodici cantanti. Fedez deve scegliere tra Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano ed Asia Leva, 18enne di Sezze (Latina).

Fedez in Sensualità a Corte

Fedez new entry di Sensualità a Corte #gialappashow pic.twitter.com/TQDgFfbbKm — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 16, 2023

X Factor e Fedez sono stati protagonisti anche della prima puntata di Sensualità a Corte, la serie di Marcello Cesena, protagonista con Simona Garbarino, all’interno di Gialappa Show su Tv8. In questo nuovo ciclo di episodi, Madre vuole partecipare ad X Factor, e per farlo è disposta a tutto, anche sedurre uno dei giudici. Il prescelto è proprio Fedez che, come si può vedere nel video in alto, è guest-star dell’episodio. Il rapper sembra particolarmente affascinato da Madre e pronto a baciarla, ma lei lo stordisce e lo mette ko.