La svolta che vi avevamo annunciato nel caso Fedez-Rai c’è stata: la Rai avrebbe querelato il rapper. Ad annunciarlo nel pomeriggio di lunedì è stato uno dei segretari della Commissione di Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio, deputato della Lega, che ha così commentato la scelta della tv pubblica:

Si tratta di un atto dovuto e doveroso perché su temi fondanti della nostra democrazia, come la libertà di espressione e il rispetto della persona, non è possibile scherzare né tantomeno organizzare show per un pugno di like.