Nel corso di una puntata del suo podcast Il muschio selvaggio, Fedez è stato il protagonista di un siparietto con Gaia al secolo Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020 ma anche seconda classificata a X Factor, nel team capitanato proprio da Federico Lucia.

La cantante aveva dichiarato in alcune interviste che Maria De Filippi, la conduttrice del talent show Amici che ha da poco segnato il traguardo delle venti edizioni, era stata la prima a credere in lei, così il rapper ha colto la palla al balzo per lanciare una piccola provocazione, in maniera comunque del tutto bonaria:

“[…] E c’era Gaia che ha detto ha detto a Maria De Filippi: “Grazie, Maria. Sei stata la prima a credere in me”. Oh, cosa? Cosa? Maria, sai chi è stato il primo a credere in lei?”.

La Gozzi, imbarazzata, ha replicato appellandosi alla questione di genere:

“Tu sei il primo, lei la prima. No, no, diciamo che tecnicamente… A credere in me in un momento in cui musicalmente ero pronta.”

Fedez, peraltro diventato padre da qualche giorno della piccola Vittoria, a quel punto ha concluso:

“Il primo essere umano, va bene?”

Gaia Gozzi, classe 1997 e originaria di Guastalla, ha la cittadinanza brasiliana avendo la madre originaria del Sudamerica. Medaglia d’argento nel 2016 a X Factor, l’anno successivo partecipa al Summer Festival su Canale 5, Battiti Live su Italia 1 nel 2017 e nel 2020. Sempre l’anno scorso prende parte ad Amici, vincendolo, e ad Amici Speciali. Nel 2021 è in gara al Festival di Sanremo con il brano Cuore amaro, dalle influenze vistosamente latine. La canzone si classifica al diciannovesimo posto. Nel corso della terza serata invece, quella dedicata ai duetti, Gaia Gozzi ha interpretato Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco al fianco della cantautrice belga di origini congolesi Lous and the Yakuza.