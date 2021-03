Continua il momento d’oro per Federico Quaranta, il cui futuro professionale sembra sempre più legato a Rai2. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, il conduttore sarà confermato anche per la prossima stagione alla guida de Il Provinciale, il programma del sabato pomeriggio (ieri 4.26% di share e 650 mila spettatori) che, attraverso i valori e i principi più sani della provincia italiana, accompagna lo spettatore alla scoperta di un’Italia poco conosciuta, in luoghi e lungo sentieri che accendono l’immaginazione.

Per Federico Quaranta sarebbero in arrivo impegni anche per il periodo estivo. Infatti, sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, il conduttore dovrebbe essere confermato anche in Linea Verde Tour nel daytime. Sarebbero inoltre previste sei prime serate con Linea Verde Radici, branded content realizzato con Rai Pubblicità.

Tornando a Il Provinciale (l’edizione di quest’anno dovrebbe terminare a fine aprile e dovrebbe essere seguita dalle nuove puntate di Bellissima Italia con Fabrizio Rocca), le intenzioni del direttore di rete Ludovico Di Meo sarebbero quelle di proporre il format anche in alcune prime serate – come già anticipato da Blogo – e in una serie di spin off dal possibile titolo I sentieri del Provinciale.

In tutto ciò, nell’ambiente continuano a circolare voci a riguardo di un clamoroso ritorno di Quaranta su Rai1 alla guida della versione autunnale di Linea Verde, attualmente condotto dalla coppia formata da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Voci che, per il momento, non trovano riscontro. In questo senso, nelle prossime settimane la situazione dovrebbe essere definita e non sono da escludere colpi di scena.