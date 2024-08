Federica Gentile con oggi chiude la sua pagina di vita professionale con RTL 102.5. L’arrivederci (chiamarlo ‘addio‘ alla radio sarebbe troppo) si è consumato stamani nella sua ultima puntata di W l’Italia, programma dell’emittente condotto per diversi anni con Angelo Baiguini, station manager della radio. Nelle battute finali, accompagnata eccezionalmente oggi da Charlie Gnocchi (dopo la trasferta estiva in Sardegna con Luca Viscardi), si è dedicata qualche minuto di tempo.

Prima indecisa sul fare o no i saluti finali, la Gentile con voce comprensibilmente commossa si è lasciata andare all’emozione dei ringraziamenti:

“Sono stati dieci anni pazzeschi – dice Federica Gentile – anni meravigliosi. Fatemi dire innanzitutto grazie enorme, immenso, pieno di affetto, pieno di gratitudine a Lorenzo Suraci (Presidente del gruppo RTL 102.5) perché sono stati veramente dieci anni in cui abbiamo condiviso tantissimo, abbiamo costruito tantissimo, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo vissuto veramente tanti momenti meravigliosi e lo abbiamo fatto come una vera grande famiglia. Ed è proprio di questa famiglia che io porterò con me gli sguardi, i volti, i sorrisi, quello di Marta, quello di Daniele, quello di Carla, di Walter, di Anna Maria, di Tatiana, di Stefano, di Claudio, di Yuri, di Jody. Di tutti i registi, uno per uno, tutti gli amici e colleghi della sede di Roma. Veramente grazie a tutti”.

Il grazie anche ad Angelo Baiguini, suo compagno di viaggio di tante mattine in questi anni di conduzione su RTL 102.5:

Grazie per la spensieratezza delle nostre dirette quotidiane, per la guida dei primi anni ovviamente, per il confronto costante e in bocca al lupo per la nuova avventura con Ambra (Angiolini, da domani a W l’Italia, ndr) alla quale mando un bacio un abbraccio immenso – e aggiunge – Ragazzi spaccate tutto! Io sarò lì ad ascoltarvi ovviamente, sono la prima dei Very Normal People in ascolto.

Federica Gentile è stata anche direttrice artistica di Radio Zeta:

“Lasciatemi dire un grazie specialissimo a tutti i ragazzi di Radio Zeta. Tutti, dal primo all’ultimo. Da chi è con noi oggi, da chi lo è stato all’inizio. Tutti voi che avete contribuito a creare questa realtà meravigliosa che è Radio Zeta e che rimarrà sempre una ragazza speciale. E’ stato un privilegio per me avervi accanto ogni giorno e vedervi crescere e diventare grandi, quindi grazie veramente a voi ragazzi. Siete la mia vita e lo rimarrete sempre“.

Infine, last but not least il grazie al pubblico:

“Il grazie più grande va a voi very normal people. A tutti gli ascoltatori per la compagnia che ci avete che mi avete fatto ogni giorno che ci siamo fatti a vicenda“.

A questo congedo va collegato l’imminente nuovo impegno di Federica Gentile, ma in tv. Come sappiamo (già da una succosa anteprima di Hit pubblicata lo scorso giugno), nella prossima stagione sarà impegnata alla conduzione di Playlist, ogni sabato pomeriggio su Rai 2 con Gabriele Vagnato.