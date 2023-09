In un mondo in cui è sempre più difficile distinguere il vero dal falso, poteva non esserci un programma dedicato ai “falsi d’autore”? Ovviamente no: Fake Show-Diffidate delle imitazioni è il nuovo format originale italiano proposto da Rai Due per la stagione autunnale 2023, con Max Giusti perfetto conduttore ed accompagnatore tra prove ed, ovviamente, imitati ed imitatori. Curiosi di conoscere questo nuovo programma? Proseguite nella lettura!

Fake Show, ospiti stasera

Puntata 18 settembre 2023

Ospiti della prima puntata del programma sono Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice e Luca e Andrea dei Panpers. Tra le prove proposte nel corso della serata, la “Realtà Artificiale”: l’IA, a sorpresa, anima lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo e gli ospiti chiamati a giocare dovranno interagire con gli imitatori professionisti che impersonano, di volta in volta, il conduttore del programma. Un’altra prova è “La senti questa voce”, che vede uno degli ospiti, seduto di spalle a centro studio, ascoltare alcune canzoni. Sulla base musicale, fa il suo ingresso in studio un cantante che esegue il pezzo dal vivo e l’ospite, senza poter vedere il cantante, deve indovinare se si tratta del cantante originale o di un imitatore. Francesca Manzini, inoltre, imita Mara Venier e Claudio Lauretta Gerry Scotti ed Antonino Cannavacciuolo.

Fake Show su Rai 2, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da lunedì 18 settembre 2023, alle 21:20, su Raidue, per cinque puntate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 16 ottobre.

Fake Show su Rai 2, che cos’è?

Ogni puntata di Fake Show – Diffidate delle imitazioni ospita alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, suddivise in due squadre, giocano con il conduttore misurandosi in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli e altro ancora.

Ad accompagnare Max Giusti c’è anche una versione un po’ folle dell’Intelligenza Artificiale, generatore imprevedibile di tante situazioni. Nel corso di ogni puntata, non mancano momenti di spettacolo, con la partecipazione di sosia e di personaggi che portano sul palco i loro “falsi d’autore” e, inoltre, sono protagonisti alcuni dei più talentuosi imitatori italiani, nei panni dei più noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Fake Show–Diffidate delle imitazioni è un programma scritto da Max Giusti, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Alessio Parenti, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Dario Tajetta e Marco Terenzi. Regia di Luigi Antonini. La trasmissione è basata sul format realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time ed è distribuita da Banijay Group.

Fake Show su Rai 2, il conduttore

Alla guida del programma c’è Max Giusti, attore, imitatore e conduttore televisivo. In passato, in Rai, Giusti ha condotto Affari Tuoi, Un minuto per vincere e Boss in Incognito. Ha anche condotto Guess my age su Tv8 e Boom! su Nove.

Fake Show su Rai 2, il cast

Oltre al conduttore Max Giusti, in tutte le puntate del programma compaiono come ospiti fissi altri due imitatori molto apprezzati nel mondo dello spettacolo: Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Previste anche le incursioni di Maurizio Di Girolamo e Gennaro Calabrese, con le loro imitazioni, tra cui quella di Roberto Benigni e di Flavio Insinna, e non manca uno spazio dedicato alle “Fake News” con Vincenzo Albano, che commenta alcune notizie.

Fake Show su RaiPlay

È possibile vedere Fake Show-Diffidate delle imitazioni, oltre che durante la messa in onda su Raidue, anche su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.