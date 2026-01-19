Fabio Fazio ringrazia il pubblico di Che Tempo Che Fa dopo “Ornella senza fine”: le parole del conduttore | VIDEO

Fabio Fazio ha condotto uno speciale di Che Tempo Che Fa su Ornella Vanoni, con la collaborazione di Luciana Littizzetto, e tanti amici e colleghi della cantante sono tornati in diretta a renderle omaggio. La puntata della trasmissione sul Nove ha portato un record stagionale ulteriore. Oltre il 10% di Share, con picchi del 16%. Una conquista che non è soltanto un successo numerico, per questo il conduttore di Che Tempo Che Fa ci tiene a sottolineare la gratitudine di tutta l’equipe del programma con un video aggiuntivo a corredo dell’uscita dei dati Auditel.

Fazio appare casual: felpa e occhiali, gli abiti di scena sono ormai un ricordo dopo la performance che ha portato la trasmissione a proseguire fino a tarda notte. Un look semplice per parole altrettanto dirette: “Grazie ad amici e colleghi che ci hanno assecondato con affetto e grazie al pubblico per i bellissimi messaggi che ha lasciato anche sui social”. Un vero e proprio saluto comune alla cantante che avrà anche un omaggio speciale dal Comune di Milano. Un’aiuola dedicata con tanto di iscrizione: era l’ultimo desiderio di Ornella Vanoni, esaudito durante la trasmissione che ha visto proprio l’annuncio del Sindaco Beppe Sala. Il quale si è speso in prima persona affinché questo tributo venisse realizzato in tempi brevi.

Che Tempo Che Fa, tra commozione e cordoglio per Ornella Vanoni

Che Tempo Che Fa, nella serata del 18 gennaio 2026, ha mescolato talenti musicali, televisivi e teatrali. Collegamenti in esterna di un certo spessore e anche molti richiami al passato. I ricordi di chi ha voluto e vuole bene a Ornella Vanoni, l’introduzione di Vincenzo Mollica che tante volte l’ha intervistata e le performance di musici e cantautori che in altrettante occasioni hanno condiviso il palco con lei.

Poi ci sono state le testimonianze della famiglia, con la commozione dei nipoti che hanno partecipato a questo momento televisivo, molto più di un semplice richiamo ai tempi che furono. Fazio non ha soltanto cercato di rielaborare un lutto. Il conduttore, con la trasmissione speciale “Ornella senza fine” ha evitato il richiamo standardizzato all’uso delle teche di archivio per cercare di fare una celebrazione viva nonostante si trattasse di un momento particolarmente triste.

I ringraziamenti di Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa, più di tanti altri contenitori tv, ha cercato davvero di assecondare le ultime volontà della cantante: essere ricordata con spensieratezza e allegria, senza dimenticare che la tristezza – come cantava proprio la Vanoni – è un momento e poi va via. Il video conclusivo di Fazio conferma, fra le altre cose, persino questa ineluttabile certezza.