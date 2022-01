“Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri e lui avrebbe dovuto essere con noi questa sera per la riapertura del programma perché la prima intervista l’aveva rilasciata a noi nel momento dell’insediamento al Parlamento Europeo e quindi voleva concludere la sua presidenza nello stesso modo” ha rivelato Fabio Fazio oggi pomeriggio a Da noi… a ruota libera parlando di David Sassoli, che avrebbe dovuto essere ospite quindi questa sera o al più tardi la prossima settimana di Che Tempo Che Fa.

Nel talk show di Rai3 è avvenuto comunque un ricordo di Sassoli, affidato al direttore di La Stampa Massimo Giannini, che già si era espresso nei giorni scorsi sul quotidiano che dirige tramite un suo editoriale. Ecco invece le parole con cui invece Fabio Fazio ha ricordato oggi da Francesca Fialdini David Sassoli:

La sintesi di quello che ha costruito l’abbiamo potuta tutti vedere nelle parole dei suoi figli e di sua moglie. Il capolavoro nella sua vita è evidentemente aver costruito quella famiglia e quei figli. Per quel che mi riguarda David Sassoli era una delle rarissime persone che una volta raggiunto un ruolo lo esercitava, cioè non era la fine di un percorso, ma il ruolo a lui serviva per esercitarlo e le sue parole corrispondevano ai suoi pensieri, cosa non scontata. […] L’affetto di questi giorni da parte di tutti l’ho trovato davvero un incoraggiamento importante per tutti quelli che pensano che ci si possa affermare anche senza essere aggressivi, anche senza essere avversari di qualunque idea, senza essere antagonisti a tutti i costi. La sua inclusività secondo me è una dota di cui avremo molto, molto bisogno.