Prima li disprezzi e poi… eccoli qui: benvenuto sui social! Si allunga la lista dei volti tv che approdano su Instagram & Co dopo averli snobbati e/o aspramente criticati. Da Paolo Del Debbio (di cui il nostro Massimo Falcioni si era già occupato qualche tempo fa) a Fabio Caressa, passando per Paolo Bonolis.

Il giornalista di Sky – temporaneamente orfano di telecronache – aveva in più occasioni espresso severi giudizi sul mondo social, luogo che è naturalmente predisposto ad ospitare gli umori, anche i più beceri, dei tifosi sportivi. Da qualche mese ha attivato un account Instagram (@fabiocaressareal, seguito ad oggi da oltre 330 mila utenti) dove pubblica con buona frequenza contenuti che raccontano la sua vita professionale, ma anche privata (per esempio, il viaggio natalizio in Lapponia con Benedetta Parodi).

Caressa, che è presente anche su Tik Tok (“sto iniziando a divertirmi, ma non mi metto a fare balletti per ora“), ha spiegato che il suo approdo su Instagram è frutto di una scommessa fatta col figlio durante gli europei di calcio, poi vinti dalla Nazionale di Roberto Mancini (“Se la Nazionale fosse andata in finale, avrei aperto il mio account Instagram“), ma la gestione dell’account sembra tutt’altro che improvvisata. In effetti, lui stesso ha raccontato nel podcast OCW Sport su Twitch di averlo affidato ad una squadra di esperti.

Più arrangiato appare, invece, l’account Instagram di Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis). Il popolare conduttore di Avanti un altro per anni si è negato al mondo dei social (nel 2018 a Non è l’Arena disse: “Uno mette sui social il suo video mentre fa il ragù. Ma dentro di te, non alberga uno sticaxxi?“), salvo poi decidere di concedersi (con l’aiuto della moglie iper social Sonia Bruganelli) e di regalare ai suoi follower (oltre un milione, ad oggi) addirittura una bella foto di una bistecca. Roba che verrebbe da chiedersi: non è ragù, ma vale comunque la regola dello sticaxxi?

In definitiva, del mondo della tv generalista nostrana i personaggi ufficialmente offline sono davvero pochi. Tra questi Maria De Filippi, Giovanni Floris, Silvia Toffanin, Bianca Berlinguer, Pippo Baudo (che in realtà ha un account Instagram – non aggiornato – apertogli nel 2018 da Fabio Rovazzi durante un’intervista con Fabio Fazio) e Massimo Giletti, ma anche Pierluigi Diaco e Ludovico Tersigni, che li hanno abbandonati, non senza fastidio.