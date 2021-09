Fabio Caressa lascia le telecronache? La domanda appare lecita, a giudicare dal fatto che, una volta finiti gli Europei di calcio, dove l’Italia ha trionfato, il giornalista non ha più fatto neanche mezza telecronaca su Sky. Come mai?

Per l’esperto telecronista, ormai sempre più spesso in coppia con Beppe Bergomi, niente Serie A (si sono disputate tre giornate, due a fine agosto, una lo scorso weekend), niente coppe europee, compresa la Champions League al via stasera, di cui la pay tv ha i diritti (può trasmettere 121 gare su 137). A commentare le partite della più prestigiosa competizione europea per club su Sky saranno Andrea Marinozzi (Malmo-Juventus), Maurizio Compagnoni (Villarreal-Atalanta) e Massimo Marianella (Liverpool-Milan)

Lo stesso discorso è valido per l’Europa League. Per fare un esempio: Galatasaray-Lazio, in programma giovedì 16 settembre alle ore 18.45, sarà raccontata da Dario Massara, mentre Leicester-Napoli, con fischio di inizio alle 21.00, vedrà Federico Zancan protagonista nella telecronaca. Niente Caressa nemmeno per la nuova Conference League, dove Roma-Cska Sofia sarà narrata da Riccardo Gentile.

L’esclusione di Caressa dalle telecronache è una scelta aziendale motivata dalla necessità di ottimizzare le risorse a disposizione, ossia di impiegare i tanti telecronisti sotto contratto da Sky in una stagione (in realtà un triennio) molto più povera in termini di offerte di partite (tutta ‘colpa’ di Dazn, che ha acquistato i diritti di trasmissione dell’intera Serie A – sette match in esclusiva)? Oppure è soltanto una situazione temporanea destinata a mutare in tempi brevi?

Al momento non esiste una risposta ufficiale, anche se la pay tv, contattata da TvBlog, fa sapere che, “dopo il successo degli Europei, Fabio Caressa si sta concentrando sul Club“. Effettivamente domenica scorsa è tornato in onda Sky Calcio Club, con Melissa Satta new entry (ne ha parlato la giornalista ex Sky, ora ad Amazon Prime Video, Alessia Tarquinio).

Dunque, la domanda resta aperta: quando tornerà alle telecronache Fabio Caressa?