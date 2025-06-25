Sonia Bruganelli ritorna sull’addio a Paolo Bonolis: i motivi della separazione. “Necessaria”

Sonia Bruganelli è tornata a parlare della separazione da Paolo Bonolis, sono passati ormai due anni da quando la coppia si è lasciata e l’opinionista televisiva ha raccontato un nuovo retroscena che riguarda la decisione di lasciare il marito. E’ noto, infatti, che sia stata lei a prendere la decisione di mettere la parola “fine” al matrimonio con il famoso conduttore e adesso ha chiarito i motivi per cui l’ha fatto.

Il loro matrimonio è durato 26 anni, si sono conosciuti quando lui era già un personaggio famoso e aveva 37 anni e lei 25. La Bruganelli, ospite nel podcast di Giulia Salemi, ha chiarito che si è innamorata “della sua testa e della sua intelligenza”.

Sonia Bruganelli e la verità su Paolo Bonolis: “E’ stato liberatorio”

Giulia Salemi non ci ha girato troppo intorno e nella chiacchierata con Sonia Bruganelli le ha subito domandato se lei le fosse antipatica quando era una concorrente del Grande Fratello e lei opinionista. E la Bruganelli, che non le manda di certo a dire, ha risposto subito: “Sì”, chiarendo poi di essersi ricreduta.

Con la Salemi la Bruganelli ha fatto una lunga chiacchierata, parlando prima di Paolo Bonolis e sul motivo che l’ha spinta a lasciarlo. Ha spiegato che si era “stancata” e, nonostante avessero avuto una famiglia meravigliosa, lei a un certo punto sarebbe cambiata. Ciò nonostante è ancora legatissima a Bonolis che, come ha più volte ribadito, fa parte della sua famiglia. La Salemi le ha poi domandato se la separazione sia stata dolorosa e lei ha risposto: “È stato difficile e liberatorio. A un certo punto è stato necessario. Io ero infelice, non volevo che lui avesse accanto una persona infelice. Perché anche lui lo era“. Ha poi chiarito che il loro loro rapporto oggi è ottimo, del resto lo dimostrano le tante immagini dei momenti familiari vissuti assieme.

Sonia Bruganelli ha ritrovato la serenità al fianco di Angelo Madonia, alla Salemi ha raccontato che i suoi figli non sono gelosi, anzi Davide le avrebbe chiesto di conoscerlo e oggi tra di loro ci sarebbe una grande complicità. L’opinionista televisiva ha poi detto che le piacerebbe che Bonolis incontrasse una donna: “Sapevo che incontrava delle amiche e speravo in un accoppiamento. Mi piacerebbe avere intorno persone intelligenti. Non è facile, ma è sacrosanto”.

Reduce della partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha battibeccato più di una volta con Selvaggia Lucarelli, la Bruganelli potrebbe tornare presto in televisione. Del resto, come lei stessa ha detto, da quando è stata opinionista del Grande Fratello, ha iniziato a non essere più considerata la “moglie di”, muovendo i primi passi davanti alle telecamere come una personalità separata da quella di Paolo Bonolis. Al momento avrebbe registrato una puntata pilota di un programma legato alla lettura, ma anche altri progetti bollerebbero in pentola.