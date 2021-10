Ex On The Beach Italia è un dating show di MTV, giunto alla terza edizione, condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

In questo show, 8 single vengono ospitati in una località esotica dove si conosceranno e nasceranno dei flirt. La loro vacanza, però, verrà stravolta dall’arrivo improvviso dei loro ex fidanzati ed ex fidanzate.

Il programma è una produzione ViacomCBS International Studios per MTV, realizzata da Fremantle.

Ex On The Beach Italia 3: quando va in onda

La terza edizione del dating show andrà in onda a partire dal 13 ottobre 2021, ogni mercoledì, dalle ore 22, su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW).

Ex On The Beach Italia 3: single

I single della terza edizione sono i seguenti:

– Cecilia (“Scrive e arrangia con la chitarra canzoni per sfottere i suoi ex, rei di non averla compresa o soddisfatta a letto”);

– Donato (“Bello, scafato, corteggiatore seriale, ha vissuto quattro anni in Canada”);

– Federico (“Federico è un ragazzo che si piace ed è molto sicuro di sé. Di recente ha scoperto il mondo di TikTok che gli ha dato un piccolo seguito sul social”);

– Giampaolo (“È un influencer, trainer e atleta e da anni si cimenta nel diffondere la passione per lo sport e lo fa tramite i social”);

– Khady (“Lavorando come ragazza immagine nei locali è abituata a ricevere moltissime attenzioni, ma non è certo facile conquistarla”);

– Luana (“Soprannominata La Micia, si fa chiamare così perché è una grande amante dei gatti e sente di possedere lei stessa un’indole un po’ felina”);

– Manuel (“È un giovane ballerino e spogliarellista che ama il suo lavoro e lo racconta senza prendersi troppo sul serio”);

– Syria (“Sa di essere bella e ambiziosa e non si accontenta di chiunque”).

Ex On The Beach Italia 3: conduttori

I conduttori della terza edizione sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, conduttori per la seconda edizione consecutiva.

Di seguito, trovate le loro dichiarazioni ufficiali: “Per noi è stata una soddisfazione essere riconfermati come volti anche della terza stagione di Ex On The Beach Italia. L’anno scorso, ci siamo messi alla prova per la prima volta in questo ruolo e ci siamo divertiti molto. Speriamo che sia solo l’inizio di una lunga collaborazione con MTV, un brand iconico che ci rispecchia molto”.

Ex On The Beach Italia 3: villa

La villa extra lusso della terza edizione si trova ad Isla Barù, in Colombia.

Ex On The Beach Italia 3: contenuti extra

Sui canali social e digital di MTV Italia (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e il sito ufficiale mtv.it), saranno disponibili contenuti extra riguardanti lo show.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, con la Posta del Cuore, ad esempio, risponderanno ai dilemmi d’amore e ai quesiti di coppia, mentre con Domande a Raffica, si metteranno alla prova sul gossip.

Altri contenuti extra riguarderanno i single di quest’edizione mentre altri contenuti vedranno come protagonisti alcuni partecipanti delle passate stagioni dello show, capitanati da Matteo Diamante, che commenteranno i concorrenti di quest’edizione.

L’hashtag ufficiale del programma è #MTVEX.

Ex On The Beach Italia 3: colonna sonora

Il Pagante, gruppo musicale noto per canzoni come Portofino, Settimana Bianca e Open Bar, in uscita prossimamente con un nuovo album, firma le musiche della terza stagione dello show di MTV.