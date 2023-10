Everybody Loves Diamonds è la nuova serie tv di Prime Video, composta da 8 episodi e disponibile da venerdì 13 ottobre in streaming. Una serie che ha avuto una lunga gestazione, come hanno raccontato gli stessi protagonisti durante la conferenza stampa, hanno trascorso due mesi solo sul set ad Anversa “tra i cunicoli e le fogne di Anversa” come ci dicono Carlotta Antonelli e Kim Rossi Stuart nel corso dell’intervista video, realizzata insieme al regista Gianluca Maria Tavarelli.

La serie è liberamente ispirata alla vera rapina al Diamond Center di Anversa e ha uno stile molto vicino ai toni da commedia, una scelta che permette di staccarsi dalla realtà il più possibile. Ma come ci dice anche il regista, Tavarelli, più si entra nella profondità di Everybody Loves Diamonds e più si capisce come fin dalla sceneggiatura c’era una “grande ricchezza di racconto, oltre la commedia, con elementi dal passato, il personaggio di Kim che guarda in macchina, una grande varietà di forme narrative particolari“. Questo da un lato gli ha fatto paura ma dall’altro lato “ci siamo molto lasciati andare abbandonandoci a questa forma di racconto anche molto particolare, lontana da quanto fatto finora, e ne esce fuori un affresco originale nel suo complesso, ci è servito per svecchiare un genere heist“.

“Spero di esserci entrato fino al collo in Leonardo” ci dice Kim Rossi Stuart “in mesi e mesi di riprese se non ci caschi in questi casi sei proprio duro. Mi porto a casa questo vedere la vita in un modo fantastico, fanciullesco che fa di tutto per vivere queste imprese per lui straordinarie, per lui ma penso per tutti, io ancora oggi non ci credo, penso che qualcuno mi stia raccontando una fantasia.”

“Io ho giocato più di fantasia, anche se una versione del personaggio al maschile esiste nella realtà” dice Carlotta Antonelli che racconta come una volta finito il lungo periodo di riprese avesse sentito la necessità anche di staccarsi fisicamente perché era stato stancante, poi quando si è rivista si è detta “vedi però vengono bene, forse lo rifarei“. Andando in tutto il mondo cosa potrebbe colpire il pubblico internazionale? “La nostra straordinaria simpatia” dice Kim Rossi Stuart. “L’obiettivo è fare un qualcosa che uno si alza dal divano e ha visto una cosa che gli è proprio piaciuta” dice Tavarelli “non capita così spesso il 90% delle cose che ci sono non sono poi così belle, la speranza è di far parte di quelle cose di cui ti ricordi e di cui parli e non di quelle che ti dimentichi“.