Everybody Loves Diamonds, una rapina impossibile ma realmente accaduta, diventa una serie tv per Prime Video. Annunciata ormai tre anni fa, la serie vedrà finalmente la luce da venerdì 13 ottobre in streaming (ovviamente), ed è stata presentata oggi, mercoledì 11 ottobre, a Roma, alla presenza del cast, del regista, dei produttori e degli autori.

Everybody Loves Diamonds è quella che in gergo chiameremmo una “heist series”, una serie tv con al centro una rapina, un genere che va molto di moda e piace al pubblico come ha dimostrato il fenomeno La Casa di Carta. Ma la serie in otto episodi, è ispirata a un furto realmente accaduto portato avanti da un italiano Leonardo Notarbartolo che è qui interpretato da Kim Rossi Stuart. “Il più grande furto di diamanti al mondo” è stata definita la rapina al Diamond Center di Anversa compiuta da Notarbartolo.

Tra fiction e realtà

La serie che fin dal titolo mostra il suo respiro internazionale (oltre alla presenza nel cast di Rupert Everett e Malcolm McDowell), senza dimenticare la sua radice profondamente italiana, è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri, e Bernardo Pellegrini. La serie racconta le fasi preparatorie della rapina, la formazione della banda e anche quello che succede dopo.

Il colpo, studiato nei minimi dettagli dal palermitano Leonardo Notarbartolo, venne realizzato tra il 13 e il 14 febbraio 2003, i rapinatori portarono a casa oltre 100 milioni di dollari in diamanti e nonostante siano stati tutti arrestati, il bottino non fu mai recuperato. La preparazione durò oltre 18 mesi.

Le dichiarazioni dalla conferenza di Everybody Loves Diamonds

Alla conferenza stampa di presentazione della serie Everybody Loves Diamonds di Prime Video hanno preso parte Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta (che interpreta la moglie di Notarbartolo), Gian Marco Tognazzi (l’esperto di allarmi), Carlotta Antonelli (l’esperta di serrature), Leonardo Lidi, il regista Gianluca Maria Tavarelli e lo sceneggiatore Michele Astori.

