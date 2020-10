Se Netflix ha il Professore de La Casa di Carta, Amazon Prime Video risponde con l’Artista. E’ questo il soprannome del protagonista di una storia realmente accaduta e che sarà al centro di Everybody Loves Diamond, una serie Amazon Original di produzione italiana annunciata quest’oggi e che sarà disponibile prossimamente nei più di 240 Paesi nel mondo in cui è attivo il servizio.

Everybody Loves Diamond, il Colpo di Anversa diventa una serie tv

Quella che Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (parte di Fremantle) produrranno e che Stefano Bises (Gomorra, ZeroZeroZero, Il Miracolo), Michele Astori (La mafia uccide solo d’estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini scriveranno è una serie tv tratta da quello che i media internazionali hanno definito “il più grande furto di diamanti al mondo”, messo a segno da un italiano e dalla sua banda nel 2003.

Siamo ad Anversa, in Belgio: qui si trova l’Antwerp Diamond Centre, custode di diamanti dal valore di milioni di dollari. Il palermitano Leonardo Notarbartolo (l’Artista di cui sopra), aiutato da un gruppo di ladri, riuscì ad elaborare un preciso piano che gli permise di aggirare il sofisticatissimo sistema di sicurezza dell’edificio, in modi che ancora oggi la Polizia non è riuscita a spiegare.

Il moderno Lupin è riuscito così a portarsi in Italia il prezioso bottino. Sarebbe riuscito a farla franca, se non fosse stato per una leggerezza commessa da un membro del gruppo, che ha portato le indagini sulla giusta via ed al successivo arresto della banda. Notarbartolo fu rilasciato sei anni dopo per buona condotta: pochi mesi dopo il suo rilascio fu fermato e denunciato perché nella sua auto furono trovati un chilo e 15 grammi di diamanti, mentre nel 2016 fu di nuovo arrestato per un altro colpo -questa volta in Italia-.

Una heist story con tocchi di commedia

Everybody Loves Diamond racconterà questo clamoroso colpo affidandosi al genere della heist story, e quindi raccontando tutta la preparazione della banda di ladri ed il successivo furto, non dimenticandosi però di inserire dei tocchi di commedia.

Una serie tv che “elettrizzerà e sorprenderà il pubblico di Prime Video”, assicura Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. “Siamo molto felici di lavorare con Wildside a questa nuova serie Amazon Original italiana, fresca e brillante”.

Per Gianani e Gangarossa, invece, il fascino di questa storia sta nel fatto che abbia come protagoniste “persone normali con vite normali. Persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa”. “Inoltre”, aggiungono, “siamo molto fortunati ad avere come consulenti personaggi coinvolti realmente nella vicenda e che, secondo noi, ci aiuteranno raccontare questa storia nel modo più accurato possibile”.

Ancora nessuna news circa il cast che andrà a comporre questa curiosa serie tv, che arricchisce il catalogo delle produzioni italiane di Prime Video, dopo le già annunciate Bang Bang Baby, Vita da Carlo, Dinner Club e l’appena rinnovata seconda edizione di Celebrity Hunted Italia.