Un’altra storia di un furto eccezionale, questa volta però realmente andato in scena e ad opera di un italiano. Everybody Loves Diamonds, la nuova serie tv di Prime Video, s’ispira al colpo avvenuto nel 2003 all’Antwerp Diamond Centre di Anversa, per mano del siciliano Leonardo Notarbartolo: quello che fu definito “il più grande furto di diamanti al mondo” ora diventa una miniserie che va ad arricchire il catalogo della piattaforma, con un cast internazionale ed un’avventura ricchi di colpi di scena. Volete fare parte della banda del protagonista? Allora proseguite nella lettura!

Everybody Loves Diamonds, uscita

Quando esce Everybody Loves Diamonds? La serie tv debutta su Prime Video venerdì 13 ottobre 2023, con tutti gli episodi disponibili nello stesso giorno.

Everybody Loves Diamonds, la trama

Le foto di Everybody Loves Diamonds, la nuova serie tv italiana di Prime Video Guarda le altre 62 fotografie → Ispirata al vero colpo avvenuto all’Antwerp Diamond Centre di Anversa, in Belgio, nel 2003, la serie segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Everybody Loves Diamonds, il cast

La serie tv vanta un cast internazionale, con attori italiani e stranieri, capitanato da Kim Rossi Stuart, interprete del protagonista Leonardo Notarbartolo.

Kim Rossi Stuart è Leonardo Notarbartolo: l’artefice del furto. Dopo aver provato ad abbandonare la sua sgangherata vita da ladruncolo di basso profilo per dedicarsi alla famiglia e ad un’attività lavorativa “normale”, l’idea del colpo al World Diamond Center diventa per lui un’ossessione.

Gian Marco Tognazzi è Ghigo: installatore ed esperto di allarmi per professione, ladruncolo per hobby ma anche per

necessità. Pur essendo bravissimo a progettare sistemi di difesa per case e palazzi di qualunque tipo, infatti, Ghigo non è altrettanto capace di difendere se stesso.

Carlotta Antonelli è Sandra: esperta di serrature e casseforti di ogni tipo, gestisce da sola il ferramenta di famiglia a Torino da quando suo padre Vito è stato arrestato, proprio durante un colpo con Leonardo e Ghigo, suoi vecchi compagni di banda.

Leonardo Lidi è Alberto: fratellastro di Leonardo Notarbartolo, è un vero e proprio mago dell’informatica. O meglio, un hacker, una sorta di Robin Hood 2.0 che fa la sua parte nella lotta silenziosa alle grandi forze oscure dell’Occidente capitalista. Viene coinvolto nel colpo su insistenza di Leonardo, specificando che lui non è e non sarà mai un ladro.

Anna Foglietta è Anna: quarant’anni, sposata con Leonardo da quindici, due figli, a uno sguardo superficiale Anna potrebbe sembrare il prodotto perfetto della rigida educazione ricevuta da suo padre, generale dei carabinieri in pensione, che ha riposto tutte le sue aspettative in quell’unica figlia femmina e dal quale lei sembra non essersi mai affrancata del tutto ad esempio, vive ancora a casa sua sebbene si sia fatta una famiglia.

Synnøve Macody Lund è Judith De Witt: direttrice del World Diamond Center di Anversa, una delle più importanti istituzioni al mondo e fiore all’occhiello del Belgio, sua patria, è una vera lady di ferro: una donna single che non si pente di aver messo la carriera davanti a tutto.

Rupert Everett è John Lovegrove: distinto avvocato internazionale di altissimo livello, John Darendra Lovegrove rappresenta gli interessi di oscuri personaggi legati al business del diamante molto spesso al limite della legalità.

Johan Heldenbergh è Albert Mertens: storico capo della Diamond Police ormai prossimo alla pensione, Albert Mertens è noto per aver sventato sul nascere un precedente tentativo di furto al Diamond Center e fa particolarmente fatica ad accettare che la sua carriera possa concludersi su note profondamente diverse da quelle su cui era iniziata.

Peter Van Den Begin è Simon Van De Velde: il “ladro dei ladri”, una vera celebrità nonché fonte di ispirazione per chiunque voglia seguire le sue orme, tra cui Leonardo Notarbartolo e la sua banda: Simon Van De Velde è stato il primo a cercare di far breccia all’interno del Diamond Center di Anversa con la strategia del “cavallo di Troia”.

Malcom McDowell è Gerald Kahn: malgrado la sua facciata scintillante, il mondo dei diamanti è uno dei più oscuri al mondo e Gerald Kahn è la misteriosa balena che nuota in queste acque pericolose osservando le mosse di ciascuno.

Everybody Loves Diamonds, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Prime Video li mette tutti a disposizione a partire da venerdì 13 ottobre.

Everybody Loves Diamonds, la storia vera

La serie tv è tratta da un incredibile fatto di cronaca realmente accaduto nel 2003. Siamo ad Anversa, in Belgio: qui si trova l’Antwerp Diamond Centre, custode di diamanti dal valore di milioni di dollari. Il palermitano Leonardo Notarbartolo, aiutato da un gruppo di ladri, riuscì ad elaborare un preciso piano che gli permise di aggirare il sofisticatissimo sistema di sicurezza dell’edificio, in modi che ancora oggi la Polizia non è riuscita a spiegare.

Il moderno Lupin è riuscito così a portarsi in Italia il prezioso bottino. Sarebbe riuscito a farla franca, se non fosse stato per una leggerezza commessa da un membro del gruppo, che ha portato le indagini sulla giusta via ed al successivo arresto della banda.

Notarbartolo fu rilasciato sei anni dopo per buona condotta: pochi mesi dopo il suo rilascio fu fermato e denunciato perché nella sua auto furono trovati un chilo e 15 grammi di diamanti, mentre nel 2016 fu di nuovo arrestato per un altro colpo -questa volta in Italia-.

Everybody Loves Diamonds, regista

Alla regia della miniserie c’è Gianluca Maria Tavarelli, regista in tv anche de Il Giovane Montalbano, Non Mentire e Chiamami ancora amore. “Ho capito subito”, ha raccontato, “che più fossi stato mentalmente aperto, più mi fossi divertito in una messa in scena ‘audace’ e più la serie avrebbe funzionato e avrebbe trovato quella ‘particolarità’ che stavamo cercando. La scrittura si prestava a giocare con i generi: da un lato la mia prima fonte di ispirazione è stata quella della grande commedia all’italiana, cercare di trovare, anche solo in minima parte, quel tono inimitabile, sempre in bilico tra commedia e realismo, il racconto di un mondo, di quel sottobosco truffaldino in attesa del colpo della vita. Dall’altro invece un’ispirazione più americana: gli heist movie, il filone delle grandi rapine, azione, ritmo, meno spazio per le battute, ma più suspence e la possibilità di divertirsi con un montaggio più serrato. Abbiamo quindi miscelato gli stilemi della commedia con quelli del cinema più propriamente d’azione, utilizzando tutto quello che la ripresa e il montaggio ci mettevano a disposizione: rallenty, accelerazioni, dissolvenze, salti di fotogramma, fermo immagini, insomma ci siamo impossessati di una grande libertà di racconto che ci ha permesso di mettere in scena questa storia in modo sicuramente originale”.

Everybody Loves Diamonds, sceneggiatori e produttori

La serie tv ha il soggetto di serie di Michele Astori (anche showruner), Stefano Bises e Bernardo Pellegrini, che hanno anche scritto le sceneggiature con Giulio Carrieri. A produrre Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (gruppo Fremantle).

Everybody Loves Diamonds, dov’è stato girato?

Il set della serie tv è stato allestito in numerosi luoghi. Innanzitutto a Torino, in centro, ma anche ad Anversa, in Belgio, dov’è avvenuta la storia da cui è tratta la serie, ed il Casinò di Saint Vincent, in Valle d’Aosta.

Everybody Loves Diamonds, il trailer

Everybody Loves Diamonds, dove vederlo?

È possibile vedere Everybody Loves Diamonds solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.