Eurovision song contest 2022 verso Torino con Alessandro Cattelan alla conduzione

Si avvicina la data in cui verrà annunciata ufficialmente la sede della finale prossima edizione dell’Eurovision song contest 2022 che come è noto sarà ospitata dal nostro paese dopo la vittoria a Rotterdam dei Maneskin. Le città rimaste in lizza per ospitare questo importante evento musicale paneuropeo sono Milano, Torino, Bologna, Rimini e Pesaro. Se fino a qualche giorno fa sembrava essere Bologna la città con più possibilità di ospitare la finale dell’Eurovision, nelle ultime ore la candidatura di Torino pare avere preso il sopravvento come scritto poche ore fa da Dagospia.

TvBlog ha voluto indagare e al momento pare davvero che Torino possa ospitare la finale dell’Eurovision song contest 2022 nel Palasport Olimpico, inoltre, dettaglio non trascurabile, avrebbe una sede adatta, ovvero il Palavela, per ospitare la sala stampa da 1500 persone. Insomma pare davvero che Torino possa essere la sede giusta per questo evento e come detto sta prendendo quota nelle ultime ore l’idea di affidare alla città della Mole la finale dell’Eurovision 2022, dopo che inizialmente Bologna pare fosse in pole position.

Riguardo alla marcia di avvicinamento all’evento entro il 31 dicembre deve essere disegnata la scena al centimetro, perché vanno fornite le specifiche tecniche alle 40 delegazioni che prenderanno parte a questa manifestazione. La produzione sarà interna e curata dal vice direttore di Rai1 per l’intrattenimento Claudio Fasulo, poi c’è un team dell’ EBU con regista, direttore della fotografia e tutta la squadra che ogni anno si occupa di questo evento televisivo. Eccoci quindi al capitolo conduzione che dovrebbe essere affidata anche questa volta a quattro persone. Alessandro Cattelan, a meno di un flop pazzesco del suo nuovo programma Da grande, sarà il conduttore a cui verranno affiancati altri tre personaggi, ovviamente con grande padronanza della lingua inglese. Si è vociferato di Chiara Ferragni, ma tutto è evidentemente ancora in fieri.

Nelle prossime ore, nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicata la decisione definitiva rispetto alla sede della fase finale dell’edizione 2022 dell’Eurovision song contest, al momento queste sono le ultime notizie.