9, 11 e 13 maggio: le date sono ormai segnate da tempo e sono quelle che ci porteranno alla settimana dell’Eurovision edizione 2023. A grandi passi lo stiamo notando, ieri con lo svelamento della scenografia azionata da Re Carlo III insieme alla sua consorte, Camilla.

E oggi? Oggi, 27 aprile, tocca a noi. Niente di maestoso, ma lo spot promozionale in onda sulle reti Rai sa il fatto suo. Istituzionale e al contempo ironico, ad essere il protagonista del promo è chiaramente il vincitore del 73mo Festival di Sanremo e quindi rappresentante dell’Italia, Marco Mengoni.

Sulla strumentale di un suo altro grande successo come No Stress (uscito nell’estate 2022), Marco viene svegliato dalla radiosveglia che si sintonizza su uno speaker radiofonico che lo annuncia come protagonista dell’Eurovision 2023, evento previsto per la sera stessa.

Marco esce di casa con una certa fretta per raggiungere l’Arena di Liverpool. Sulla sua strada incontra e si scontra con una serie di personaggi (da violinisti, ballerini a semplici passanti) che lo accompagnano alla ricerca di un mezzo e raggiungere la Liverpool Arena. Una volta seduto nel classico taxi inglese, Mengoni finalmente si rilassa scoprendo che è stato tutto un sogno, mancano infatti ancora alcuni giorni alla finale dell’ESC e può quindi tornare a dormire …’No Stress‘, appunto.

Il cantante di Due vite è già in pieno riscaldamento pre-Esc. Il suo tour promozionale va avanti a tambur battente, tanto che recentemente è stato ospitato anche in Germania, al Die Giovanni Zarrella Show della tv pubblica ZDF. Il pubblico ha apprezzato il Mengoni performer e lo showman che improvvisa testando il suo livello di lingua tedesca alla benemeglio: “Danke für die Einladung! (trad. “grazie per l’invito”), e Dankeschön lo sapevo già“.

Verso l’Eurovision 2023, in arrivo anche il promo con Gabriele Corsi e Mara Maionchi

Siamo in attesa di un secondo spot nei giorni della vigilia dell’ESC 2023. Non solo Mengoni, sempre sulle reti Rai da giovedì 27 aprile la campagna promozionale prevede anche uno spot che vedrà protagonisti i due conduttori dell’edizione italiana, Gabriele Corsi e Mara Maionchi.