Ci siamo: dopo l’Inter che ha conquistato l’accesso alla finale di Champions League, dove affronterà la favorita Manchester City, che ieri ha superato senza affanni il Real Madrid, è la volta di scoprire se almeno una squadra italiana potrà aspirare a vincere l’Europa League, giocandosi la finale prevista per il prossimo mercoledì 31 maggio a Budapest. Oggi, infatti, sono in programma le semifinali di ritorno. In campo, con calcio di inizio alle ore 21, Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma. Entrambe le partite saranno visibili anche in chiaro, oltre che su Sky e Dazn, pay tv che detengono i diritti della competizione.

Di seguito, il dettaglio della programmazione televisiva di Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma di Europa League. Ricordiamo che all’andata i bianconeri di Allegri agguantarono in extremis il pareggio 1-1, mentre i giallorossi di Mourinho vinsero 1-0. Anche alla luce del fatto che i gol segnati in trasferta non valgono più doppio, sulla carta appaiono favoriti per l’accesso alla fine la Roma e, per quanto visto in campo finora, il Siviglia. Ma nel calcio tutto può accadere.

Siviglia-Juventus

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti

in diretta su Dazn. Telecronaca Stefano Borghi; commento Simone Tiribocchi; bordocampo Orazio Accomando

Bayer Leverkusen-Roma

in diretta su Rai1. Telecronaca Stefano Bizzotto; commento Lele Adani; bordocampo Tiziana Alla.

in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW. Telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Paolo Assogna e Niccolò Omini

in diretta su Dazn. Telecronaca Pierluigi Pardo; commento Andrea Stramaccioni; bordocampo Tommaso Turci

Per quanto riguarda la Rai, nel pre e post partita in studio a Roma ci sarà Marco Lollobrigida, mentre per Sky ci saranno Leo Di Bello con Alessandro Del Piero, Walter Zenga, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.