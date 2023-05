Dopo l’Inter, che ha raggiunto la finale della UEFA Champions League dove incontrerà il Manchester City a Istanbul il prossimo 10 giugno, stasera, giovedì 18 maggio 2023, altri club italiani tenteranno la medesima impresa nelle altre due coppe europee, la UEFA Europa League, dove sono impegnate Roma e Juventus, e la UEFA Europa Conference League, dove troviamo la Fiorentina.

Per quanto riguarda la Conference League, il club viola allenato da Vincenzo Italiano è chiamato ad un’impresa in casa degli svizzeri del Basilea. La partita di andata tra la Fiorentina e il Basilea, infatti, giocatasi una settimana fa all’Artemio Franchi, è terminata con una sconfitta per i viola, con il risultato finale di 1-2. Tutto, ovviamente, è ancora aperto visto che, com’è già noto, la famosa regola dei gol fuori casa che valgono doppio non esiste più, di conseguenza, alla Fiorentina basterebbe vincere con un gol di scarto per accedere ai supplementari e con due gol di scarto per conquistare la finale.

Basilea-Fiorentina andrà in onda su Sky Sport a partire dalle ore 21, precisamente su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, ci sarà Vanessa Leonardi.

Sempre per quanto riguarda la Conference League, inoltre, sarà disponibile anche Diretta Gol (in onda sul canale Sky Sport 251 e in streaming su NOW), con la partita della Fiorentina e l’altra semifinale, AZ Alkmaar-West Ham, disponibili in onda in contemporanea. I telecronisti di Diretta Gol saranno Paolo Ciarravano e Gianluigi Bagnulo.

AZ Alkmaar-West Ham, invece, andrà in onda sul canale Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Nicola Roggero.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e Sky Sport 4K, alle ore 20 e alle ore 23, infine, andranno in onda gli studi pre e post-partita, sia per la UEFA Europa League che la UEFA Europa Conference League, condotti da Leo Di Bello con la partecipazione di Alessandro Del Piero, Walter Zenga, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.