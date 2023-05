Chi dovrà affrontare l’Inter nella finale di Champions League in programma sabato 10 giugno a Istanbul, con diretta televisiva su Canale 5 e Sky? La risposta arriverà tra poche ore. Infatti, questa sera, con calcio di inizio alle 21.00, andrà in scena Manchester City-Real Madrid, ritorno della semifinale che decreterà la seconda finalista della competizione europea per club più prestigiosa.

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, la piattaforma visibile agli abbonati di Amazon. A occuparsi della telecronaca saranno, come di consueto, Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato, mentre nella Var Room, pronto ad intervenire in tempo reale in caso di episodi arbitrali dubbi, c’è Gianpaolo Calvarese. Il pre-partita, in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester, sarà guidato da Giulia Mizzoni con gli ex calciatori Patrice Evra, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola. Ad animare l’highlights show dalle 23:15 Marco Cattaneo, Alessandro Nesta e Julio Cesar.

Si parte dal risultato dell’andata 1-1, maturato martedì scorso in Spagna, che dà un leggero vantaggio alla squadra di Pep Guardiola che stasera giocherà in casa (anche perché la regola del gol segnato in trasferta non è più in vigore), anche se sottovalutare in Champions una compagine allenata dall’espertissimo Carlo Ancelotti è sempre un errore.

Da segnalare che il post partita di Manchester City-Real Madrid oltre che su Prime sarà proposto anche su Sky con Champions League Show condotto da Anna Billò e con ospiti Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Ma anche su Mediaset Infinity con studio condotto da Benedetta Radaelli e una ampia sintesi del match.

Domani sarà la volta delle semifinali di Europa e Conference League, con Juventus, Roma e Fiorentina impegnate. Nelle prossime ore su TvBlog tutti i dettagli sulla programmazione televisiva di questi match, in programma alle ore 21.00 di giovedì 18 maggio.