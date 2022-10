Archiviata la due giorni di Champions League, il cui bilancio per le italiane è stato positivo (sono arrivati i tre punti per Napoli, Inter e Juventus, l’unico deluso è il Milan, uscito perdente da Londra nella sfida contro il Chelsea), è la volta di Europa e Conference League. Si tratta delle due competizioni europee ‘minori’ per club che vedono impegnate per l’Italia Roma, Lazio e Fiorentina.

Nel dettaglio, oggi, giovedì 6 ottobre, andrà in scena la terza giornata della fase a gironi.

Si parte con l’Europa League e con la Lazio che scenderà in campo alle 18.45 in trasferta contro gli austriaci dello Sturm Graz. La partita sarà trasmessa live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi; a bordocampo Matteo Petrucci. La gara della squadra di Maurizio Sarri sarà proposta in diretta anche da Dazn, che però non ha comunicato i dettagli della programmazione.

In serata, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà la volta della Roma, che all’Olimpico ospiterà gli spagnoli del Betis Siviglia. Il match sarà visibile agli abbonati della pay tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Anche questa sfida sarà trasmessa da Dazn.

Infine, sempre alle ore 21.00 è in programma Heart-Fiorentina per la Conference League. La partita sarà mandata in onda da Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Buone notizie per i non abbonati: sarà visibile anche in chiaro su TV8. Ricordiamo che Dazn detiene i diritti anche della Conference e quindi stasera proporrà pure questa partita.

L’Europa e Conference League torneranno in campo già giovedì prossimo.