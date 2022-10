Questa sera, martedì 4 ottobre 2022, dopo il turno di Serie A, riparte la Uefa Champions League, con la terza giornata della fase a gironi che si concluderà domani. Come di consueto, per vedere le partite della massima competizione europea bisogna aver attivato abbonamenti a diversi canali/servizi/piattaforme.

C’è un’eccezione, ossia Inter-Barcellona, in programma questa sera, che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Il calcio di inizio è fissato alle ore 21.00, la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, con inviati Francesca Benvenuti e Marco Barzaghi. Il match dei nerazzurri, in crisi di risultati dopo la sconfitta casalinga rimediata sabato scorso contro la Roma, sarà visibile anche su Sky, nel dettaglio su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Giorgia Cenni.

L’altra partita di questa sera, ossia Ajax-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Arena e Sky Sport 253, con telecronaca di Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi. A bordocampo ci sarà Massimo Ugolini. La partita della squadra di Luciano Spalletti, attualmente prima nel campionato di Serie A insieme all’Atalanta, sarà proposta anche in streaming su Mediaset Infinity, con le voci di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.

Domani toccherà alle altre due italiane, impegnate entrambe alle ore 21.00. Juventus-Maccabi Haifa sarà visibile agli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi (a bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio), ma anche su Mediaset Infinity con il racconto di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri c’è solo un risultato: la vittoria. In caso contrario la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sarebbe compromessa quasi del tutto.

Infine, Chelsea-Milan sarà esclusiva di Prime Video di Amazon con Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini in telecronaca, coadiuvati a bordocampo da Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio. I rossoneri di Stefano Pioli guidano il gruppo E e sulla carta possono permettersi anche un pareggio questa sera.