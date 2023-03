Oggi, dopo le due serate di Champions (ieri l’unica italiana, il Milan, ha superato il turno grazie allo 0-0 contro il Tottenham di Antonio Conte, la prossima settimana toccherà a Napoli e Inter), tornano in campo Europa e Conference League. Quattro i club italiani coinvolti in queste competizioni: Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio (ma il club biancoceleste ha giocato la sfida di Conference League martedì, facendosi superare in casa di misura dagli olandesi dell’AZ Alkmaar). In programma oggi l’andata degli ottavi di finale.

Si parte alle ore 18.45 con Roma-Real Sociedad di Europa League, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K (telecronaca di Federico Zancan e Walter Zenga) e su Dazn (con il racconto di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi).

Alla stessa ora in campo, per la Conference, Fiorentina-Sivasspor, trasmessa in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, NOW e in chiaro su TV8 (con telecronaca di Dario Massara e commento di Nando Orsi) e in diretta su Dazn (con le voci di Riccardo Mancini e Manuel Pasqual).

In serata spazio alla Juventus, che affronterà il Friburgo per l’ottavo di finale di Europa League: Juventus-Friburgo sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K (con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Aldo Serena) e su Dazn (con le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni).

Europa e Conference League torneranno in scena già la prossima settimana, come sempre di giovedì, con le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. Venerdì prossimo, invece, sarà già tempo di Serie A, con l’anticipo serale della 26esima giornata di campionato, Spezia-Inter.

Per la cronaca, oggi si giocano per l’Europa League anche Sporting Lisbona-Arsenal, Union B.-Union Saint Gilloise, Bayer Leverkusen-Ferencvaros, Manchester Utd-Betis Siviglia, Shakhtar Donetsk-Feyenoord e Siviglia-Fenerbahce. Tutte proposte da Sky e da Dazn. Per la Conference solo su Sky saranno visibili Anderlecht-Villarreal, Sheriff Tiraspol-Nizza, Gent-Basaksehir, Basilea-Slovan Bratislava e Lech Poznam-Djurgarden, mentre AEK Larnaca-West Ham sarà trasmessa anche da Dazn.