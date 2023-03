Dopo la giornata di ieri, che ha visto il Chelsea e il Benfica accedere ai quarti di finali a discapito rispettivamente di Borussia Dortmund e Bruges, oggi, mercoledì 8 marzo, si giocheranno altre due partite degli ottavi di finale di ritorno dell’edizione 2022-2023 della UEFA Champions League.

Tra le squadre impegnate oggi, troviamo il Milan, impegnato al Tottenham Hotspur Stadium contro i padroni di casa del Tottenham, allenato da Antonio Conte. I rossoneri allenati da Stefano Pioli, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fiorentina, sono chiamati a difendere l’1-0 ottenuto a San Siro lo scorso 14 febbraio grazie al gol di Brahim Díaz.

Tottenham-Milan andrà in onda in esclusiva su Prime Video, a partire dalle ore 21. Il pre-partita, condotto da Giulia Mizzoni, con la partecipazione di Claudio Marchisio, Alessandro Nesta e Clarence Seedorf, avrà inizio alle ore 19:30. La partita sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato a bordo campo.

Il match sarà visibile anche per i clienti Sky (abbonati al servizio Amazon Prime) attraverso l’app di Prime Video presente su Sky Q e Sky Glass.

L’altro ottavo, invece, sarà Bayern Monaco-Paris Saint Germain che andrà in onda su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il fischio d’inizio sarà sempre alle ore 21. La gara di andata è terminata con una sconfitta in casa da parte dei francesi, col risultato finale di 0-1.

La telecronaca di Bayern Monaco-PSG è affidata a Dario Massara mentre a bordocampo, troveremo Peppe Di Stefano.

Gli studi Champions League Show, condotti da Anna Billò, con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta, andranno in onda alle ore 20, alle ore 23 e alle ore 24 (Champions League Show-After Party), su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.