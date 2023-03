Dopo la 25esima giornata di Serie A, martedì 7 marzo, torna in campo la Champions League. In programma in serata due partite, valide per il ritorno degli ottavi di finale. In particolare, questa sera si giocheranno Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Brugge. La prima sfida all’andata è finita con la vittoria di misura per 1-0 dei tedeschi, mentre la seconda si è chiusa con il 2-0 in favore dei lusitani.

Chelsea-Borussia Dortmund sarà visibile questa sera, con calcio di inizio alle ore 21.00, in diretta in chiaro su Canale 5 (anche in live streaming su Mediaset Infinity). La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. La stessa sfida in scena allo Stamford Bridge di Londra sarà proposta anche in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con le voci di Riccardo Gentile e di Lorenzo Minotti.

Per guardare in diretta Benfica-Brugge bisognerà collegarsi in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity (telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese) oppure su Sky Sport 253 e in streaming su NOW (telecronaca Nicola Roggero).

I pre partita su Sky saranno condotti da Anna Billò, Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Paolo Di Canio, con Mario Giunta ad occuparsi delle news. Per quanto riguarda il Biscione, invece, il prepartita di Chelsea-Borussia Dortmund sarà proposto su Mediaset Infinity con la conduzione di Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Filippo Galli e Sandro Sabatini, mentre il post gara sarà visibile su Canale 5 con Alberto Brandi, Fabrizio Ravanelli, Filippo Galli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Per la cronaca, domani, oltre a Bayern Monaco-Paris Saint Germain, in campo il Milan, in trasferta contro il Tottenham.

Di seguito il recap degli appuntamenti televisivi di oggi, martedì 7 marzo, con le partite di Champions League.

Chelsea-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 (e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it) e in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Benfica-Brugge, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity e in diretta su Sky Sport 253 (e in streaming su NOW)