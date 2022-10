Oggi, giovedì 13 ottobre 2022, tornano in campo Europa e Conference League con la quarta giornata della fase a gironi. Le italiane coinvolte sono tre, ossia, Roma, Lazio e Fiorentina. Come di consueto, saranno, Sky e Dazn a dividersi la programmazione televisive delle partite.

Si parte alle ore 18.45 con Betis Siviglia-Roma, sfida decisiva per il futuro dei giallorossi in Europa League. La squadra di José Mourinho, infatti, non può perdere per strada altri punti, a maggior ragione dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa proprio contro gli spagnoli che li ha fatti scivolare al terzo posto del gruppo C. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con telecronaca di Massimo Marianella e commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Angelo Mangiante. Anche gli abbonati di Dazn potranno seguire il match in diretta (il servizio di streaming non ha comunicato i dettagli della programmazione).

Sempre alle 18.45 in campo la Fiorentina che in Conference League affronterà l’Hearts. Sarà possibile vedere la gara in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 con telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi; a bordocampo Vanessa Leonardi. I viola di Vincenzo Italiano sono secondi nel gruppo A proprio davanti agli scozzesi.

Il programma di questa settimana delle coppe europee si chiuderà con Lazio-Sturm Graz di Europa League, con calcio di inizio alle ore 21.00. La partita sarà proposta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 con telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi; a bordocampo Matteo Petrucci. La sfida che vedrà impegnati i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sarà mandata in onda da Dazn. Nel gruppo F regna il più assoluto equilibrio, con tutte e quattro le squadre ferme a quattro punti dopo i primi tre turni.

Europa e Conference League torneranno in campo tra due giovedì.