Oggi, domenica 27 giugno, continuano gli ottavi di finale di Euro 2020 (ieri è stato il giorno di Italia-Austria), gli Europei di calcio che erano fissati per lo scorso anno e che, a causa della pandemia, sono stati rinviati al 2021.

Nella giornata odierna si disputano due partite, ossia Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo. La prima sfida inizierà alle ore 18.00, la seconda alle 21.00.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisive della gare di oggi di Euro 2020, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming.

DOMENICA 27 GIUGNO

ore 18

Olanda-Repubblica Ceca in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Pellegrini

Inviato Andrea Paventi.

ore 21

Belgio-Portogallo in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Rai non comunicata.

Telecronaca Sky di Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani

Inviato Massimo Ugolini.

Entrambi i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo, mentre su RaiPlay è disponibile soltanto la diretta di Belgio-Portogallo. La tv pubblica, infatti, a dispetto della pay tv, ha acquistato i diritti solo per alcune delle gare degli Europei.

Ricordiamo che domani sono in programma Croazia-Spagna e Francia-Svizzera, mentre martedì gli ottavi di finale si chiuderanno con Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina. Da venerdì al via i quarti di finale.