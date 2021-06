Oggi è il giorno di Italia-Austria, partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, gli Europei di calcio che erano fissati per lo scorso anno e che, a causa della pandemia, sono stati rinviati al 2021. Per gli azzurri di Roberto Mancini iniziano le gare da dentro o fuori: chi vince passa il turno e accede ai quarti di finale, chi perde viene eliminato.

Il match sarà trasmesso in diretta dal Wembley Stadium di Londra su Rai1 e su Sky, con fischio di inizio alle ore 21.00.

Il pre partita di Italia-Austria su Sky inizierà alle ore 20.00 con Sky Euro Show (dalle 23 per il post match) condotto da Alessandro Bonan con Federica Lodi. In studio Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Valentina Giacinti – attaccante della Nazionale italiana – e Sandro Piccinini, con Gianluca Di Marzio in collegamento da Londra.

Per quanto concerne la tv pubblica, invece, il presentation studio sarà animato da Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni. Prevista anche la postazione supplementare con Enrico Varriale e Claudio Marchisio, a Londra.

Oltre a Italia-Austria oggi si gioca anche un altro ottavo di finale, ossia Galles-Danimarca, con calcio di inizio alle ore 18.00.

Di seguito la programmazione televisiva delle partite odierne.

SABATO 26 GIUGNO

ore 18

Galles-Danimarca in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Nicola Roggero, commento Nando Orsi

Inviato Gianluigi Bagnulo

ore 21

Italia-Austria in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Rai di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Bordocampo: Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Telecronaca Sky di Fabio Caressa e commento Beppe Bergomi. Bordocampo: Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giorgia Cenni, Francesco Cosatti