Focus ascolti, Estate in diretta 2024 ed un bilancio positivo

Si è chiuso venerdì il percorso televisivo dell’edizione 2024 di Estate in diretta. Il programma che ha preso il testimone di Vita in diretta durante il periodo estivo. Possiamo dire che la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ha tenuto ben caldo il posto al programma titolare di questo spazio condotto da Alberto Matano, che oggi ritorna a tenere compagnia al pubblico pomeridiano di Rai1 con La vita in diretta, edizione 2024-2025.

Estate in diretta 2024 ed un bilancio positivo

Oggi qui nella nostra rubrica di focus ascolti andremo a fare un bilancio degli ascolti dell’edizione 2024 di Estate in diretta, facendo anche un confronto con l’edizione 2023 di questa trasmissione. Lo abbiamo già detto ed anticipato nel titolo che il bilancio della serie appena terminata della trasmissione di Rai1 è positivo, La media del programma quest’anno è stata del 18,88% di share, pari a 1.516.086 telespettatori. Quasi diciottomila telespettatori in più (scorso anno 1.498.169) con uno share praticamente identico. Risultato raggiunto per altro con un traino molto più debole rispetto alla concorrenza.

Estate in diretta 2024 le medie ed i confronti

Perchè diciamo bilancio positivo. Perchè l’estate 2024 ha pullulato di eventi televisivi che sono andati spesso e volentieri a sovrapporsi alla messa in onda di Estate in diretta, cosa che non avvenne con questa frequenza nel 2023. Il riferimento va naturalmente ai Campionati europei di calcio, al Tour de France (evento ricorrente ogni anno), ma sopratutto alle Olimpiadi e alle attuali Paraolimpiadi. Eventi questi diffusi da Rai2 e Rai3.

Il valore aggiunto di quest’anno

Insomma ascolti identici, ma che quest’anno acquistano un valore aggiunto rispetto alla minore concorrenza dell’anno scorso. Come detto lo scorso anno (fascia 17.40 fino al termine del programma) Estate in diretta conquistò il 18,98% di share, mentre l’anno prima si fermò al 17,82% di share e 1.401.370 telespettatori.

I dati per target età e sesso

Veniamo ora alla nostra consueta sventagliata di dati relativi ai target della stagione appena terminata di Estate in diretta. Partiamo dai generi, con share nettamente più alto fra il pubblico femminile con il 22,14% a fronte del 13,55% del pubblico maschile. Per quel che riguarda l’età comandano gli over 65 (pubblico elettivo di Rai1) con uno share del 25%. Scendendo d’età cala anche lo share partendo dal 15% della fascia 55-64 anni, 13% della 45-54 anni ed una media dell’11% di share nel target 15-44 anni.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Passiamo ora alle classi socio economiche con il 27% di share nella bassa ed il 18% nella medio-bassa e media Abbiamo poi una media del 16% di share nelle restanti classi: medio alta ed alta. Per quel che riguarda il livello d’istruzione abbiamo il 23% di share dell’elementare ed il 18% della media inferiore e superiore. Chiude il 13% di share fra i laureati.

I dati regionali di Estate in diretta 2024

Chiudiamo come sempre con i dati regionali dove registriamo lo share più alto per Estate in diretta nell’Umbria nella misura del 32%. Segue la Puglia con il 28% e la Campania con il 24% di share. La regione invece in cui il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con il 4,5%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 6,7%, quindi c’è il Molise con l’8% di share.