“Enrico Varriale, vicedirettore del servizio sportivo Rai, non ha mai nascosto le sue antipatie e simpatie sportive“. A scriverlo non è un tifoso juventino sui social, bensì la prestigiosa testata giornalistica francese L’Equipe.

A diffondere il contenuto dell’articolo in questione non è – bis – un tifoso juventino, bensì lo stesso Enrico Varriale. Il quale, spinto evidentemente dalla voglia di far sapere a tutti che di Novantesimo Minuto, il programma che conduce ogni domenica su Rai2, si parla anche in Francia, è incappato in una sorta di autogol, tanto per restare nell’ambito calcistico.

Molte le ironie degli utenti nei commenti al tweet, in primis da parte dei tifosi juventini. Non è un segreto il fatto che da anni ormai le uscite social di Varriale vengano interpretate dai sostenitori della squadra bianconera come continue e insistenti provocazioni e frecciatine al club guidato dalla famiglia Agnelli.

Enrico Varriale in realtà non ha mai dichiarato esplicitamente il suo tifo calcistico, ma alcuni suoi colleghi sembrano dare per scontato che il suo cuore batta per la squadra del Napoli. Un esempio? Sandro Piccinini, intervistato tre anni fa da TvBlog, sentenziò, senza troppi giri di parole, che Varriale “è un tifoso del Napoli“. Dichiarazione a cui non fece seguito alcun tipo di smentita.

Per la cronaca, L’Equipe si è occupato di Novantesimo Minuto per l’intervista realizzata a fine febbraio all’arbitro Daniele Orsato. Una vera e propria svolta nel mondo del calcio, considerato che fino a quel momento nessun direttore di gara in attività aveva potuto rilasciare dichiarazioni in pubblico.

In quella occasione Orsato era stato interpellato (ammettendo di aver commesso un errore) da Varriale anche sul famoso fallo di Pjanic in Inter-Juve, gara decisiva nella corsa scudetto 2018 tra i bianconeri e, guarda caso, il Napoli.