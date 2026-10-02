Enrico Mentana e il futuro a La7: “Le mie decisioni le ho prese, le comunicherò a tempo debito”

Una maratona, stavolta non elettorale, che sembra essere giunta al termine. Il rapporto tra Enrico Mentana e La7, dopo 16 anni di onorato servizio, sembrerebbe essere destinato a concludersi. Resta il condizionale per lasciare aperto un epilogo particolarmente coinvolgente con un colpo di scena dell’ultimo momento. L’atmosfera tra le parti, tuttavia, non lascia pensare a un finale diverso. Mentana e Cairo proseguiranno le loro strade in maniera diversa.

La frattura tra il giornalista e il Patron de La7 c’è da diversi mesi, poi è arrivata la questione contrattuale. Un vero e proprio passo a due che è diventato, con il tempo, una partita a scacchi in cui nessuno è intenzionato a fare un passo avanti. All’interno di questo stallo il futuro di un telegiornale che, negli anni, ha costruito credibilità e presenza agli occhi del pubblico. Una comunicazione a immagine e somiglianza del Direttore che, oggi, si prepara a prendere altre strade. Le direzioni sono – anche in questo caso – molteplici: Mentana, tuttavia, vuole fare le cose in maniera corretta.

Il suo contratto scade a fine anno, poi deciderà cosa comunicare all’azienda e all’opinione pubblica. Lui, però, nel privato, ha già deciso. Lo sappiamo perchè è lo stesso Mentana ad averlo chiarito dai microfoni di RTL 102.5, incalzato dall’amico e collega Massimo Giletti: “Io ho letto che avrei fatto diverse interviste, ma la realtà è che non ho rilasciato nulla a nessuno”. Il riferimento è a un virgolettato de Il Foglio, in cui Mentana avrebbe asserito che si stava guardando intorno tra Rai e Mediaset.

Mentana e il futuro lontano da La7

In verità, sottolinea Mentana, ha incontrato Caruso (l’autore del pezzo in questione) e ha scambiato due battute in maniera informale. “Stavo portando fuori il cane e abbiamo iniziato a parlare, ma niente di ufficiale”. Insomma: il noto cronista ha derubricato tutto a una chiacchierata fra colleghi in un momento di pausa. Giletti, tuttavia, torna sulla questione: “Te ne vai da La7 o no?”. Allora Mentana, messo alle strette, risponde senza tergiversare: “Io le mie decisioni le ho prese, le comunicherò a tempo debito. Il mio contratto scade alla fine dell’anno, punto”.

Un epilogo chiarissimo che, nello specifico, ha sottolineato solo la scadenza di un accordo. Senza far riferimento a eventuali incontri con i vertici, soprattutto in relazione a Cairo, per parlare di avvenire. Un futuro destinato a compiersi altrove. Questo è quel che traspare da dichiarazioni sempre più fredde da ambo le parti. Anche Cairo non ci è andato leggero, quando è stato interrogato sulla questione: “Rinnovo? Bisogna volerlo in due”. Segno che non esiste più quella corrispondenza di amorosi sensi, per dirla con una metafora letteraria, che c’era in un passato non ancora remoto.

GEDI tenta l’affondo, Rai e Mediaset alla finestra

Mentana, quindi, che farà? Questo lo sa, per il momento, solo lui. È chiaro, dato il personaggio e il blasone professionale che ha, si è guardato intorno. Le offerte, nello specifico, non sono mancate. Si è parlato, prima su Lettera43 poi su TvBlog, di un pranzo tra l’attuale Direttore del TGLa7 e i vertici del Gruppo GEDI. Una chiacchierata tutt’altro che informale, dove sarebbero stati messi sul piatto – nel vero senso della parola – i presupposti per iniziare un percorso insieme. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo la concorrenza: Rai e Mediaset si sarebbero proposte, con Pier Silvio Berlusconi che starebbe spingendo – sotto traccia – per un ritorno del Direttore nell’azienda che lo ha lanciato.

Quasi come se fosse un ultimo giro di campo: finire la carriera dove tutto è cominciato. Anche se Mentana, di passare la mano, per il momento, non ne ha la minima intenzione. Un professionista conteso e ambìto che aspetta di abbracciare la sua prossima avventura professionale calandosi perfettamente nella parte: non è più un novizio che si propone alle aziende, ora sono le imprese a chiamarlo direttamente.

Cairo non si espone

Mentana è un jolly che tutti vorrebbero avere, non solo per l’Auditel che garantisce. Questo è chiaro e lo ha fatto capire anche, indirettamente, a Cairo: se nessuno mi telefona per parlare di progetti e finalità, lo farà qualcun altro. Il messaggio è arrivato forte e chiaro al quartier generale di La7. Dal palazzo, però, nessuna risposta. Un silenzio assordante che, finora, vale più di mille parole.