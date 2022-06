Enrico Mentana sospende lo Speciale TgLa7 sulla guerra in Ucraina: “È giusto così”

La guerra in Ucraina arriva oggi, 3 giugno 2022, al suo centesimo giorno ed Enrico Mentana dice basta ai suoi speciali TgLa7 delle 17: l’ultimo va in onda oggi, venerdì 3 giugno e poi stop. Il direttore lo annuncia con un post su Facebook nel quale spiega le ragioni della sospensione.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=612813580208167&set=a.194256852063844

“Oggi, nel centesimo giorno di guerra, completiamo almeno per ora i nostri appuntamenti quotidiani delle 17. È giusto così, ora che il conflitto si fa scontro di logoramento. Di fronte a notizie importanti saremo pronti a riaprire lo speciale. Adesso, per, è bene concludere. Qui voglio ringraziare – oltre a voi – chi ha lavorato fuori dalle inquadrature, rendendo possibile queste 300 ore di informazione. Arrivederci!”

Cento giorni in diretta, anche nei festivi – o giù di lì – per tre ore ogni pomeriggio, dalle 17.00 all’edizione del Tg delle 20, da lui stesso condotto: ci si chiedeva ormai quanto ancora il direttore Mentana volesse tenere acceso questo spazio nel daytime pomeridiano, aperto a caldo il giorno stesso dell’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta lo scorso 24 febbraio, e diventato uno spazio di analisi e di approfondimento che ha visto il direttore affiancato da un solo compagno di viaggio, Dario Fabbri. Una ‘coppia di fatto’ come è stata ribattezzata da affezionati e da detrattori, che ha tenuto il filo del racconto sulla guerra in Ucraina con l’aiuto della redazione del Tg, degli inviati, dei commentatori italiani e stranieri e con uno sguardo sempre attento alle conseguenze politiche ed economiche di casa nostra.

Trecento ore di diretta, dunque, in 100 giorni: uno sforzo anche per La7 che ha tenuto accesi i suoi studi anche nei pomeriggi e nelle fasce tradizionalmente affidate a serie e contenuti freddi. Il ringraziamento del direttore è quindi sentito, oltre che dovuto, tanto più che nel corso di questi mesi – e soprattutto degli ultimi giorni – non è mancata qualche strigliata allo studio – e indirettamente pare anche all’editore (“Non si può risparmiare su tutto…”) – nel corso delle dirette. Ma del resto è fine stagione per tutti.

Va detto che la scelta di venerdì 3 giugno per mettere in pausa lo Speciale TgLa7 sulla guerra in Ucraina trova sì una ‘giustificazione’ nel centesimo giorno di conflitto – una cifra ‘tonda’ che segna anche una sorta di ‘spartiacque’ nella gestione politica, diplomatica e strategica del conflitto – ma coincide anche con la chiusura di buona parte del daytime feriale a striscia della tv italiana. Del resto con sabato 4 giugno si chiude il periodo di garanzia pubblicitaria di La7, per cui diciamo che i tempi sono maturi per una sospensione della striscia di approfondimento, pur sempre pronti a tornare in caso di sviluppi da seguire da vicino.

Ci aspettiamo, però, che Mentana torni con una delle sue Maratone per il referendum del 12 giugno prossimo: considerato l’interesse che la convocazione alle urne sta suscitando tra gli elettori, potrebbe durare meno di uno Speciale TgLa7 sulla guerra.