Tg La7, difficoltà di collegamento con Bruxelles e Mentana si infuria: “Non possiamo risparmiare sulla decenza”

Tensione alle stelle lunedì pomeriggio nel corso della ennesima diretta dello Speciale Tg La7. A far andare su tutte le furie Enrico Mentana è stata la difficoltà di collegamento con Bruxelles, dov’era in corso la riunione dei capi di governo europei chiamati a decidere sulle nuovi sanzioni alla Russia.

La sfuriata del direttore ha spiazzato il pubblico, in quanto arrivata al rientro da un servizio sul conflitto in Ucraina. Mentana, allertato dalla regia di essere rientrato in onda, ha ripreso gli stessi assistenti. “Attenzione cosa? Siamo in onda, lo so benissimo. Non capisco come possa succedere nel 2022, non lo capisco davvero. Non è possibile non avere il collegamento con Bruxelles, è giusto che i telespettatori sappiano. Possiamo risparmiare su tutto, ma non sulla decenza”. Quindi si è rivolto alla telecamera: “Come avrete capito, sul più bello non è possibile collegarsi col vertice. Lo faremo nei prossimi minuti, sempre che non si spenga pure la luce”. Ad assistere all’episodio l’immancabile Dario Fabbri, rimasto comprensibilmente in silenzio.

I problemi sono proseguiti anche nei minuti successivi, con Mentana che ne ha approfittato per lanciare altre stoccate: “Proveremo con le cartoline”.

All’ennesimo tentativo e dopo qualche blocco pubblicitario di supporto la missione è andata finalmente a buon fine e il conduttore ha potuto tranquillizzarsi.