Ma … diamoci del tour! In Europa, Enrico Brignano in prima serata su Rai 2

Primo show comico dell’anno per Rai 2. Enrico Brignano va alla conquista del Vecchio Continente con Ma … Diamoci del tour! In Europa e lo porta in prima serata martedì 7 gennaio mostrando agli spettatori non solo il backstage, le prove dello spettacolo e i diversi palcoscenici che lo hanno ospitato, ma anche le sue esplorazioni nei luoghi più o meno conosciuti di importanti città dell’Europa.

Ma … Diamoci del tour! In Europa, lo spettacolo

Brignano si misurerà quindi con il lancio delle asce a Bruxelles, con il free climbing a Parigi o con la fabbricazione di caramelle a Barcellona. Che sia nel negozio dei cappelli più strani di Londra o su una barchetta in balia delle onde del Reno gustando una fonduta, con l’ironia che lo contraddistingue, Brignano mostrerà come sia stato ambasciatore all’estero di un po’ di sano spirito italiano, incontrando connazionali che hanno scelto di vivere fuori dall’Italia e colmando per quanto possibile la loro nostalgia nei confronti del Belpaese.

Per i fan del Brignano on stage, non mancheranno inserti dello spettacolo teatrale portato in giro da Brignano stesso per il Vecchio Continente, dunque un vero e proprio diario di viaggio. Insomma, tutto quel che resta di un lungo e divertente tour.

Rai 2 di recente ha ospitato altri one man show di Enrico Brignano: tra il 2020 e il 2022 sono andati in onda Un’ora sola vi vorrei, lo speciale natalizio Un’ora sola vi vorrei per le feste, mentre l’anno scorso è toccato a Enricomincio da me e Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre.

Attualmente l’attore è in tour con I 7 re di Roma, del quale è regista. Si tratta del remake di uno storico spettacolo che vide per protagonista 35 anni fa il mitico Gigi Proietti. Le musiche sono del Premio Oscar Nicola Piovani.

Ma … Diamoci del tour! In Europa su RaiPlay

