Enricomincio da me, Enrico Brignano torna a far ridere su Rai 2

Il lunedì sera di Raidue è all’insegna della comicità di uno degli attori più apprezzati della scena italiana. Enricomincio da me è infatto lo spettacolo teatrale che vede mattatore assoluto Enrico Brignano, che torna nuovamente sulla seconda rete Rai per proporre uno show già collaudato nei teatri italiani. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Enricomincio da me, lo spettacolo

La serata è frutto di una tournée teatrale che Brignano ha portato in giro per l’Italia nel 2016, proponendo al pubblico i suoi migliori pezzi comici. Nel corso dello spettacolo, l’attore si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna.

Proprio per tentare di capire cosa lo ha condotto dove è ora, Brignano fa un viaggio nel tempo e nello spazio, ritrovando vecchie conoscenze, brani storici della sua comicità, strane figure e bivi che si ritroverà davanti e che gli faranno imboccare strade diverse da quelle già percorse.

Tra i suoi pezzi forti e le nuove situazioni comiche introdotte, l’artista riuscirà a destreggiarsi di fronte al critico più esigente della sua vita: non sua madre, ma sé stesso. Sul palcoscenico sarà accompagnato da acrobati, da musiche oniriche e le scene saranno quasi magiche.

Enricomincio da me, autori

Gli autori dello spettacolo sono lo stesso Enrico Brignano, Mario Scaletta, Manuela D’Angelo, Riccardo Cassini e Luciano Federico. La regia è di Stefano Vicario; il delegato Rai Valeria Destefanis; la distribuzione è curata da Ruvido Produzioni.

Enricomincio da me su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue è possibile vedere Enricomincio da me in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.