Pausa di due settimane, a cavallo di Ferragosto, per Endless Love: al suo posto si allungano The Family e La Promessa

Anche gli innamorati e i loro nemici acerrimi vanno in vacanza e si godono una pausa estiva: per due settimane, infatti, non ci saranno anticipazioni di agosto per Endless Love, per il semplice motivo che Canale 5 ha deciso di sospendere temporaneamente la soap opera turca, proprio nel periodo meno affollato (televisivamente parlando) dell’anno.

Ecco che, dunque, da lunedì 12 a venerdì 23 agosto Endless Love non va in onda: la serie tv, che ha debuttato nel marzo di quest’anno nel day time della rete ammiraglia Mediaset (nella stessa fascia che poco prima era stata a favore di Terra Amara), si ferma a cavallo del Ferragosto, per permettere al pubblico che segue le vicende raccontate nella dizi di poter staccare dalla visione dei nuovi episodi senza doverli recuperare successivamente per stare al passo (anche se tutti gli episodi restano disponibili su Mediaset Infinity).

La puntata di venerdì 9 agosto, quindi, è l’ultima prima della pausa: lasciamo Asu (Melissa Aslı Pamuk) alle prese con i preparativi della sua festa di fidanzamento con Kemal (Burak Özçivit), mentre rispetta il patto stretto con Emir (Kaan Urgancıoğlu) e gli consegna la pistola che riporta le impronte digitali di Ozan (Barış Alpaykut) che, intanto, si sta preparando a partire con Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Nihan (Neslihan Atagül), dal canto suo, si trova costretta proprio da Emir a partecipare alla festa di fidanzamento dell’amato.

Gli appassionati di soap opera non resteranno però, totalmente a bocca asciutta: per le due settimane durante cui Endless Love è in pausa, ad occuparne lo slot saranno The Family e La Promessa. La serie turca, cominciata da poco più di un mese, andrà in onda dalle 14:10 alle 15:10 circa (subito dopo Beautiful che, invece, non farà nessuna pausa). La soap spagnola, in onda ininterrottamente dall’estate scorsa e, all’occorrenza, sarà invece trasmessa dalle 15:00 alle 17:00.

Ci saranno delle eccezioni: La Promessa giovedì 15 agosto andrà in onda dalle 15:00 alle 16:00 (per poi fare spazio al film “The Blind Side”, dal momento che quel giorno Pomeriggio Cinque News non andrà in onda), mentre il sabato e la domenica sarà trasmesso dalle 15:30 alle 17:00.