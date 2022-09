Previsioni ampiamente rispettate per i vincitori degli Emmy Awards 2022, all’insegna soprattutto delle riconferme rispetto all’anno scorso. Basta dare un’occhiata alle categorie principali, in cui c’è stato poco da fare per gli avversari delle serie tv che dominavano i pronostici della vigilia.

Succession si riprende così lo scettro di Miglior Serie Drama, portandosi però a casa anche il premio per il Miglior attore non protagonista (Matthew Macfadyen). “È una grande settimana per le successioni”, ha commentato sul palco il creatore della serie Jesse Armstrong riferendosi alla nomina di Re Carlo III; “abbiamo ricevuto più voti noi di lui. Non voglio dire che siamo più legittimati di lui in questa posizione. Lasciamo che lo dicano gli altri”.

Ted Lasso, invece, si conferma per il secondo anno consecutivo Migliore Comedy; alla serie di Apple Tv+ sono andati in tutto, nel corso della serata, tre statuette, tra cui anche quella per il Miglior Attore Comedy (Jason Sudeikis) e non protagonista (Brett Goldstein). “È una serie sul bene e sul male, sulla verità e sulla bugia e su come reagiamo a tutto questo”, è stato il commento di Sudeikis.

Tre premi anche per The White Lotus che, oltre a dominare come Migliore serie limitata o antologica, vince anche nelle categorie dedicate ai Migliori attori non protagonisti, grazie a Murray Bartlett e Jennifer Coolidge. È stata una delle serie ad essere premiate per la prima volta a salire sul palco, così come Abbott Elementary: la comedy della Abc ha vinto come Miglior attrice non protagonista Comedy (Sheryl Lee Ralph), ma anche come Miglior sceneggiatura Comedy (Quinta Brunson, che della serie è anche creatrice e protagonista).

Ci sono, poi, i premi che hanno fatto la Storia: Lee Jung-jae e Lee You-mi diventano i primi attori a vincere un premio per una serie in lingua straniera, ovvero Squid Game, mentre Zendaya conferma il suo record di attrice più giovane ad aver ricevuto il premio come Miglior Attrice Drama. Infine, termine un’era, quella di Ru Paul’s Drage Race come Miglior Competition Show, che dopo quattro anni va ad un nuovo programma, Lizzo’s Watch Out for the Big Girrls. Ru Paul è comunque salito sul palco, per ricevere il premio come Miglior Conduttore Tv.

Per chi si fosse perso la diretta, Sky Atlantic manda in onda questa sera, martedì 13 settembre 2022, alle 21:15, un riassunto della serie, replicato da Sky Uno alle 00:50. Si può rivedere la cerimonia di premiazione anche in streaming, su Now. A seguire l’elenco (in grassetto) dei vincitori.

Miglior Serie Drama

Succession – HBO

Better Call Saul – AMC

Euphoria – HBO

Ozark – Netflix

Severance – Apple Tv+

Squid Game – Netflix

Stranger Things (stagione 4, Volume 1) – Netflix

Yellowjackets – Showtime

Miglior Serie Comedy

Ted Lasso – Apple Tv+

Abbott Elementary – ABC

Barry – HBO

Curb Your Enthusiasm – HBO

Hacks – HBO Max

The Marvelous Mrs. Maisel – Prime Video

Only Murders in the Building – HULU

What We Do in the Shadows – FX

Miglior serie limitata o antologica

The White Lotus – HBO

Dopesick – HULU

The Dropout – HULU

Inventing Anna – Netflix

Pam & Tommy – HULU

Miglior film-tv

Cip e Ciop agenti speciali – Disney+

Ray Donovan: The Movie – Showtime

Reno 911! The Hunt for QAnon – Comedy Central

The Survivor – HBO

Zoey’s Extraordinary Christmas – Roku

Miglior attore protagonista di una serie Drama

Lee Jung-jae per Squid Game

Jason Bateman per Ozark

Brian Cox per Succession

Bob Odenkirk per Better Call Saul

Adam Scott per Severance – Scissione

Jeremy Strong per Succession

Miglior attrice protagonista di una serie Drama

Zendaya per Euphoria

Jodie Comer per Killing Eve

Laura Linney per Ozark

Melanie Lynskey per Yellowjackets

Sandra Oh per Killing Eve

Reese Witherspoon per The Morning Show

Miglior attore protagonista di una serie Comedy

Jason Sudeikis per Ted Lasso

Donald Glover per Atlanta

Bill Hader per Barry

Nicholas Hoult per The Great

Steve Martin per Only Murders in the Building

Martin Short per Only Murders in the Building

Miglior attrice protagonista di una serie Comedy

Jean Smart per Hacks

Rachel Brosnahan per The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson per Abbott Elementary

Kaley Cuoco per The Flight Attendant

Elle Fanning per The Great

Issa Rae per Insecure

Miglior attore protagonista di una serie limitata o antologica

Michael Keaton per Dopesick

Colin Firth per The Staircase

Andrew Garfield per Under The Bannet of Heaven (In Nome del cielo)

Oscar Isaac per Scene da un Matrimonio

Himesh Patel per Station Eleven

Sebastian Stan per Pam & Tommy

Miglior attrice protagonista di una serie limitata o antologica

Amanda Seyfried per The Dropout

Toni Collette per The Staircase

Julia Garner per Inventing Anna

Lily James per Pam & Tommy

Sarah Paulson per Impeachment: American Crime Story

Margaret Qually per Maid

Miglior attore non protagonista in una serie Drama

Matthew Macfadyen, Succession

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, Squid Game

John Turturro, Severance-Scissione

Christopher Walken, Severance- Scissione

Oh Yeong-su, Squid Game

Miglior attrice non protagonista in una serie Drama

Julia Garner, Ozark

Patricia Arquette, Severance-Scissione

Jung Ho-yeon, Squid Game

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Sarah Snook, Succession

Sydney Sweeney, Euphoria

Miglior attore non protagonista in una serie Comedy

Brett Goldstein, Ted Lasso

Anthony Carrigan, Barry

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live

Migliore attrice non protagonista in una serie Comedy

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Miglior attore non protagonista in una serie limitata, antologica o film-tv

Murray Bartlett per The White Lotus

Jake Lacy per The White Lotus

Will Poulter per Dopesick

Seth Rogen per Pam & Tommy

Peter Sarsgaard per Dopesick

Michael Stuhlbarg per Dopesick

Steve Zahn per The White Lotus

Migliore attrice non protagonista in una serie limitata, antologica o film-tv

Jennifer Coolidge per The White Lotus

Connie Britton per The White Lotus

Alexandra Daddario per The White Lotus

Kaitlyn Dever per Dopesick

Natasha Rothwell per The White Lotus

Sydney Sweeney per The White Lotus

Mare Winningham per Dopesick

Miglior attore Guest Star in una serie drama

Colton Domingo, Euphoria

Adrien Brody, Succession

James Cromwell, Succession

Arian Moayed, Succession

Tom Pelphrey, Ozark

Alexander Skarsgard, Succession

Miglior attrice Guest Star in una serie drama

Lee You-mi, Squid Game

Hope Davis, Succession

Marcia Gay Harden, The Morning Show

Martha Kelly, Euphoria

Sanaa Lathan, Succession

Harriet Walter, Succession

Miglior attore Guest Star in una serie comedy

Nathan Lane, Only Murders in the Building

Jerrod Carmichael, Saturday Night Live

Bill Hader, Curb Your Enthusiasm

James Lance, Ted Lasso

Christopher McDonald, Hacks

Sam Richardson, Ted Lasso

Miglior attrice Guest Star in una serie comedy

Laurie Metcalf, Hacks

Jane Adams, Hacks

Harriet Sansom Harris, Hacks

Jane Lynch, Only Murders in the Building

Kaitlin Olson, Hacks

Harriet Walter, Ted Lasso

Miglior Competition Show

Lizzo’s Watch Out for the Big Girrls – Prime Video

The Amazing Race – Cbs

Nailed It! – Netflix

Ru Paul’s Drag Race – Vh1

Top Chef – Bravo

The Voice – Nbc

Miglior serie animata

Arcane – Netflix

Bob’s Burgers – FOX

Rick and Morty – Adult Swim

I Simpson – Fox

What If…? Disney+