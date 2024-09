Emily in Paris arriva a Roma, la conferenza stampa con il cast in liveblogging

Il cast di Emily in Paris è arrivato a Roma per presentare la seconda parte della quarta stagione della serie tv Netflix. Una tappa non casuale visto che le ultime due puntate sono state proprio girate nella Capitale. Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie si è riunito a cena con il Colosseo sullo sfondo per prepararsi alla conferenza stampa e alla global premiere romana delle puntate della seconda parte di stagione.

Le nuove puntate di Emily in Paris la serie creata da Darren Starr e che racconta la storia di un’americana in trasferta a Parigi tra amori e un lavoro in un’agenzia di marketing, si concluderanno a Roma. Non mancheranno le guest star italiane a partire da Eugenio Franceschini nei panni di Marcello Muratori, che accompagnerà Emily nella sua vacanza romana. Ci saranno poi Anna Galiena che è Antonia Muratori, proprietaria di un’azienda gestita come una famiglia in un piccolo centro vicino Roma; Raoul Bova è un regista con un vecchio legame con Sylvie Grateau; Rupert Everett è Giorgio Barbieri proprietario di uno studio di interior design.

Nella sinossi dei nuovi episodi di Emily in Paris scopriamo che Emily è divisa tra due ragazzi, ma Gabriel ora aspetta un figlio dalla sua ex e Alfie è tormentato dai dubbi sul rapporto tra Emily e Gabriel. Sylvie affronta un dilemma del passato e all’ Agence Grateau ci sono cambiamenti del personale. Emily e Gabriel lavorano per raggiungere la stella Michelin ma l’incontro con un altro ragazzo farà distrarre Emily che si sente attratta da una potenziale nuova storia d’amore… e da una nuova città.