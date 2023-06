Emanuela Orlandi scompare a Roma il 22 giugno 1983. Alla vigilia di questo anniversario, Atlantide propone questa sera, in prima serata su La7, uno speciale dal titolo Il caso Orlandi: 40 anni senza verità. Andrea Purgatori, che segue il caso fin dai suoi inizi, si era già occupato nel corso dell’ultima stagione di quest’argomento.

Nella puntata di Atlantide, che andrà in onda a partire dalle 21:15, si alterneranno contenuti già proposti al pubblico con altri, invece, ancora inediti. In questo momento, a 40 anni dalla scomparsa della ragazza di Città del Vaticano, due uffici giudiziari sono al lavoro per ricostruire la verità sul caso: quello romano e quello vaticano.

In parlamento si sta invece ritardando proprio in questi giorni la nascita della commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Anche per questo Andrea Purgatori si rimette sulle tracce del caso, partendo dall’offrire una ricostruzione di tutte le varie piste che si sono succedute nel tempo.

Una storia, quella di Emanuela Orlandi, che si intreccia con tante altre vicende, dall’attentato a Papa Wojtyla alla gestione dei soldi dello Ior. A 40 anni di distanza dalla sua scomparsa, però, non si è ancora giunti a sapere la verità su questa. Andrea Purgatori porterà così i telespettatori a conoscere un colpo di scena che farà riavvolgere la storia, riportandola a Torvaianica.

Il giornalista ha anche fatto da trait d’union della narrazione della docu-serie di Netflix dedicata al caso Orlandi, Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi. L’ultima puntata di Atlantide che invece si è occupata di questo caso è quella dello scorso 19 aprile, dal titolo Emanuela, Mirella, Simonetta. L’ora della verità. La trasmissione ha messo così in relazione la vicenda della Orlandi con la scomparsa di una ragazzina romana, Mirella Gregori.

Entrambe, infatti, scomparvero nello stesso periodo, a distanza di poche settimane, e così i manifesti per ritrovarle apparvero affissi vicini fra loro. A questi due casi, quella puntata di Atlantide ha poi aggiunto anche quello di Simonetta Cesaroni, vittima del delitto di via Poma.