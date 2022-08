Elisa Anzaldo è tornata. La giornalista ha ripreso il suo posto alla conduzione del Tg1 nell’edizione serale di oggi, lunedì 29 agosto. L’ultima apparizione risaliva a quasi un mese fa (in questo periodo è stata ottimamente sostituita prima da Alessio Zucchini e poi da Giorgia Cardinaletti).

L’allontanamento dal video di Elisa Anzaldo era arrivato dopo le polemiche per la sua battuta nei confronti di Giorgia Meloni, pronunciata nel corso della rassegna stampa del Tg1 del 3 agosto scorso. Un’uscita, per la quale la giornalista aveva successivamente chiesto scusa, che aveva provocato anche il richiamo formale dell’Agcom alla Rai, accusata di aver violato la par condicio.

La Anzaldo è tornata alla conduzione del Tg1 delle ore 20.00 questa sera mostrando la consueta sicumera. Nessun commento ufficiale da parte sua, né tantomeno della direttrice della testata Monica Maggioni. Insomma, un ritorno – proprio nel giorno di un altro ritorno d’eccellenza, quello di Enrico Mentana alla guida del TgLa7 della sera dopo il periodo di ferie estive – all’insegna del profilo basso e della sobrietà. Come l’istituzionalità del Tg1 impone.

Nel 2011 la Anzaldo lasciò la conduzione del telegiornale più seguito in Italia in totale rottura con l’allora direttore Augusto Minzolini. All’epoca la giornalista disse pubblicamente di non poter “più rappresentare un telegiornale che ogni giorno rischia di violare i più elementari doveri dell’informazione pubblica come equilibrio, correttezza, imparzialità e completezza dell’informazione“.

Un comportamento assai distante da quello tenuto nel caso che l’ha vista protagonista più di recente, quando la Anzaldo ha scelto il silenzio, salvo la già ricordata nota di scuse.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il Tg1 è stato turbato anche dal caso Senio Bonini, con il quale ha bisticciato in diretta l’ex parlamentare di Fdi Guido Crosetto, ma anche dall’addio di Francesco Giorgino, che dopo 30 anni ha lasciato il telegiornale in rotta con la Maggioni.