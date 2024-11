Per un Donald Trump che torna alla Casa Bianca, c’è un Gennaro Sangiuliano che torna in tv, per la precisione al Tg1 e questa volta non in veste di ministro intervistato ma di giornalista opinionista. Chi sta seguendo la diretta del Tg1 per la “Corsa alla Casa Bianca” – corsa conclusasi rapidamente con la vittoria di Donald Trump su Kamala Harris – si è ritrovato l’ex ministro Sangiuliano tra gli ospiti dello speciale, pronto a commentare e ad analizzare i dati in arrivo dagli USA. Una prima volta in tv per lui dopo lo scandalo Boccia e dopo l’intervista sul caso della consulente-non-consulente che ha agitato la fine dell’estate politica: la testata è la stessa, ruolo e approccio decisamente diverso.

Le dirette per le Elezioni USA 2024

La lunga notte elettorale ha visto la vittoria di Donald Trump, certificata da Fox News alle 7:47 ora italiana. Trump diventa, dunque, il 47esimo presidente eletto dopo essere stato già il 45°, secondo caso nella storia USA** in cui un candidato è diventato Presidente in due mandati non consecutivi. Il verdetto è arrivato al culmine della maratona Mentana e ha offerto nuove letture agli speciali in onda, che però già da ore avevano impostato la diretta sulle decise chances di vittoria dell’ex presidente. La sua superiorità non è mai stata messa davvero in dubbio, se non all’inizio, in un uno sperato testa a testa con la candidata Democratica.

Cosa fa ora Sangiuliano?

Come annunciato già ai primi di settembre, Gennaro Sangiuliano è tornato in Rai: prima dell’incarico ministeriale, lo ricordiamo, era direttore del Tg2. All’inizio di questa stagione tv, invece, ha alimentato i kick off dei programmi di satira, da Propaganda Live a Fratelli di Crozza.

“Tornerò in Rai? Certo che ci tornerò. Come hanno fatto Marrazzo, Badaloni e tanti altri che presero aspettativa per impegnarsi in politica. Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato. Tornerò al mio lavoro e nell’azienda dove sono cresciuto. Ma non voglio un posto di rilievo. Cercherò di avere un posto laterale”

aveva dichiarato ai colleghi della stampa. Il commento alle Elezioni più attese degli ultimi anni è, però, decisamente un rientro in pompa magna.

** Il precedente risale alla fine dell’Ottocento, quando il Democratico Grover Cleveland fu eletto per due mandati non consecutivi (1885-1889 e 1893-1897), intervallati dalla presidenza del Repubblicano Benjamin Harrison (1889-1893).