Propaganda Live riparte da un Sangiuliano ‘esclusivo’

Propaganda Live lancia la sua nuova edizione, al via venerdì 13 settembre nel prime time di La7, con una propria ‘intervista esclusiva’ all’ex Ministro Giuliano Sangiuliano. A condurla non poteva che esserci Alessio Marzilli che confeziona una ‘confessione esclusiva’ dell’ex ministro alla Cultura riprendendo l’audio e le immagini dell’intervista ‘a cuore aperto’ rilasciata da Sangiuliano al direttore del Tg1 appena una settimana fa.

Lo sapevamo.Questo, e molto altro, da venerdì 13 settembre su La7. Posted by Propaganda Live on Wednesday, September 11, 2024

Le dichiarazioni ‘esclusive e impossibili’ di Sangiuliano a Marzilli

L’intervista confezionata da Marzilli recupera i momenti salienti di quella ‘originale’: dai documenti mostrati a favore di telecamera (diciamo così) alle lacrime con le quali Sangiuliano ha confessato la relazione sentimentale con la dottoressa Maria Rosaria Boccia.

In questo caso, però, le lacrime sono riservate a Makkox (“una persona stupenda”), il cui nome scatena la commozione dell’ex ministro, e a Diego Bianchi (“la persona più importante della mia vita”). Qui la ‘confessione’ ha a che fare col desiderio di Sangiuliano (qui ormai epitetato come ‘dottore’ viste le dimissioni dalla carica di ministro) di partecipare come pubblico a Propaganda Live: tanti tentativi fatti e nessun risultato ottenuto sono risultati frustranti per l’ex ministro che quindi lancia il suo appello in tv.

Non disdegnerebbe neanche l’idea di salire sul palco come comico: alla proposta di Marzilli si risponde con “Sono pronto a tutto”. E il pensiero corre alla vignetta pubblicata da Natangelo all’indomani della notizia delle dimissioni di Sangiuliano, con l’omaggio commosso della satira italiana a una delle sue fonti più preziose (e Makkox c’è).

Sangiuliano ‘testimonial’ della satira in tv

Marzilli e Propaganda Live non sono i primi ad aver usato l’intervista del Tg1 a Sangiuliano come lancio per il ritorno in tv. È il caso di Maurizio Crozza che ha ‘partorito’ al volo la parodia dell’ex ministro ai microfoni del direttore del Tg1 per lanciare la nuova edizione di Fratelli di Crozza, al via il 27 settembre, due settimane dopo il kick-off di Bianchi & Co. Una piccola chicca cui è seguita poi la prima ‘apparizione’ del neo-ministro alla Cultura Alessandro Giuli.

Certo che con l’estate appena trascorsa, e soprattutto con la sua coda al veleno tra sopralluoghi sospetti e consulenze negate, la prima puntata di Propaganda Live è particolarmente attesa. L’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle 21.15 su La7.