Alle 18:00 in Germania chiuderanno i seggi aperti per il rinnovo del Bundestag: un orario che sancirà la fine dell’era Merkel, che termina dopo 16 anni di cancellierato nei quali si sono succeduti eventi di primissimo piano nello scacchiere europeo e non solo. Una leadership, quella di Angela Merkel, basata sul pragmatismo, con zone di luce e zone di ombra, come emerge dai ritratti che vengono oggi fatti sui principali quotidiani dai maggiori osservatori dell’operato della Cancelliera.

Un’elezione quindi particolarmente interessante anche fuori dai confini tedeschi visto il ruolo esercitato fino ad oggi dalla Merkel all’interno dell’Unione Europea. Per questo anche in Italia si seguiranno i primi exit poll e lo spoglio elettorale che permetterà di iniziare a valutare i risultati elettorali ottenuti dalle varie forze politiche.

Elezioni Germania, Speciale Tg1 con Paolo Di Giannantonio

Lo Speciale Tg1 di questa sera sarà dedicato al voto in Germania e sarà condotto da Paolo Di Giannantonio. In onda dopo il secondo e ultimo appuntamento di Da Grande di Alessandro Cattelan, lo speciale seguirà lo spoglio con le varie proiezioni che verranno fornite e racconterà quello che potrebbe essere il nuovo scenario al quale si accinge la nazione guidata per ben quattro mandati da Angela Merkel.

In studio interverranno i giornalisti Udo Gumpel, Constanze Reuscher, Tonia Mastrobuoni e il germanista Angelo Bolaffi.

Elezioni Germania, speciale Frontiere con Franco Di Mare

Nonostante già oggi pomeriggio si sia iniziato a parlare su Rai 3 delle elezioni tedesche a Mezz’ora in più, non mancherà ovviamente anche uno spazio in seconda serata. Franco Di Mare condurrà uno speciale Frontiere dal titolo L’Angela sopra Berlino, che sarà anticipato da una presentazione di circa 25 minuti, in onda dalle 20:15, in cui si daranno i primi exit poll.

L’appuntamento poi proseguirà alle 23:05 e ad affiancare il direttore di Rai 3, che in questo caso prende il posto con il suo programma dello speciale Tg3, ci saranno Antonio Polito, Massimo Nava, Paolo Valentino e Virginia Kirst.

Elezioni Germania, il racconto anche sui canali all news

Su Rai News 24 dalle 17:30 si seguiranno le elezioni in Germania, così come avverrà anche su Sky Tg 24 con apposite finestre, seppure non ci siano state comunicazioni ufficiali in questo senso.