Mentre i personaggi tv tacciono, Chiara Ferragni scende in campo ed entra a gamba tesa nella campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo 25 settembre. L’influencer, che solo su Instagram è seguita da quasi 28 milioni di utenti, nelle scorse ore ha pubblicato una storia in cui ha attaccato Giorgia Meloni e la destra.

Andiamo con ordine: la moglie di Fedez ha condiviso nelle sue seguitissime storie una grafica postata dalla rivista The Vision in cui veniva denunciato che “Fratelli d’Italia ha

reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa” e che tale politica “rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni“.

Chiara Ferragni, già annunciata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, ha commentato con una frase – “ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono” – che di fatto è un attacco al partito di Giorgia Meloni, in pole per il successo elettorale, secondo i sondaggi.

La presa di posizione della Ferragni – che qualche settimana fa aveva criticato l’azione del sindaco Beppe Sala (Pd) affermando che la situazione a Milano “è fuori controllo” – è una notizia non solo perché rischia di avere un peso effettivo nel dibattito pubblico, ma anche e soprattutto perché fino a questo momento pochi volti noti si sono schierati pubblicamente. Lo hanno fatto alcune cantanti, da Elodie (“il programma di Fdi a me sinceramente fa paura“) a Loredana Bertè (“signora, lei di onorevole non ha nulla“), passando per Giorgia (“anche io sono Giorgia, ma non rompo i cogli*ni“), con interventi social aspri e duri (secondo alcuni controproducenti) nei confronti proprio della Meloni.

Tra i volti della tv, almeno fino ad oggi, domina invece il profilo basso e il silenzio, eccezion fatta per chi ha deciso di candidarsi come Rita Dalla Chiesa (nelle liste di Forza Italia). Un atteggiamento che riguarda indistintamente tv pubblica e privata e che coinvolge praticamente tutti i livelli di popolarità, compresi dunque anche i big, che negli anni hanno instaurato un rapporto di fiducia con i telespettatori.

Nelle prossime settimane (ormai manca un mese al voto), con la campagna elettorale che entrerà sempre più nel vivo (e in tv, dove i confronti tra i leader non mancheranno) scopriremo se la situazione resterà bloccata – pur nel come sempre precario rapporto tra politica e televisione – o se ci saranno colpi di scena.