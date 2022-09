La televisione italiana è pronta per raccontare minuto per minuto l’esito delle elezioni politiche in programma domenica 25 settembre (oggi ultimo giorno di campagna elettorale). Ogni broadcaster ha deciso di affidarsi per la notte elettorale ad un istituto di sondaggi specifico. Nel dettaglio la Rai ha scelto il Consorzio Opinio Italia, Sky Tg24 ha optato per Quorum/Youtrend, La7 per Swg, Mediaset per Tecne’.

Ma a partire da quale ora arriveranno i primi dati sui quali giornalisti, osservatori, politici e addetti ai lavori potranno discutere e confrontarsi, con la speranza che siano attendibili sin da subito e che evitino analisi che poi si rivelino fallaci?

Le 23.00 è il primo appuntamento da segnarsi. Infatti, subito dopo la chiusura dei seggi (aperti dalle 7 del mattino), saranno resi noti gli exit poll, ossia i sondaggi che forniscono una indicazione sui voti percentuali e sui seggi ottenuti al Senato e alla Camera per le singole liste, le coalizioni e le principali liste non coalizzate, la ripartizione dei seggi alle coalizioni e alle principali e le liste non coalizzate. Dopo qualche minuto saranno comunicati i dati definitivi dell’affluenza, utili anche per l’interpretazione generale del voto e per comprendere il rapporto tra politica e cittadini.

Il successivo snodo è fissato per le ore 23.50, quando è annunciata la prima proiezione per il Senato sulla base dei dati realmente scrutinati e raccolti dal Viminale. Per quanto riguarda la Camera la prima proiezione dovrebbe tardare e arrivare intorno alle ore 2, poiché lo scrutinio reale per la Camera comincia più tardi. A quel punto, nel corso della notte seguiranno ulteriori proiezioni che renderanno sempre più chiaro il risultato delle politiche. E inizierà, prevedibilmente, il valzer degli interventi in diretta degli esponenti politici.

Per la cronaca, va segnalato che per le elezioni regionali in Sicilia gli exit poll arriveranno alle 23 di domenica, mentre bisognerà aspettare le ore 15.00 di lunedì 26 per le proiezioni.