Si conclude con oggi la prima campagna elettorale estiva per le elezioni Politiche che l’Italia repubblicana abbia mai conosciuto. Per seguire questa importante giornata, che mette fine a settimane di comizi, confronti più o meno accessi, in tv – poco per la verità– o altrove, ci saranno in tv almeno tre appuntamenti speciali, che riguarderanno soprattutto la prima serata, in contemporanea con alcuni degli eventi pensati per concludere la campagna elettorale.

Si parte già nel pomeriggio, dalle 17:00, con il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che condurrà un appuntamento dal titolo L’ultima parola, in cui intervisterà ad uno ad uno tutti i leader politici dei partiti che si presenteranno domenica sulle schede elettorali per essere votati. Lo speciale, che farà sospendere per questa sera Lingo, si estenderà poi anche in prima serata, facendo così saltare l’appuntamento settimanale di Propaganda Live, che sarà recuperato con lo speciale post voto di lunedì 26 settembre.

Se La7 decide di schierare il proprio telegiornale per coprire la chiusura di campagna elettorale, Rai3 e Rete4 operano scelte diverse. Per quanto riguarda Rai3, infatti, è previsto uno speciale in prima serata di Agorà, che vedrà quindi alla conduzione Monica Giandotti, che da poche settimane ha debuttato alla conduzione del programma mattutino.

Su Rete 4, invece, andrà in onda eccezionalmente di venerdì Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, che cederà la serata di domenica a uno speciale di Quarta Repubblica, chiamata a seguire in tempo reale i primi aggiornamenti sullo spoglio delle schede, per poi proseguire con l’analisi e il commento sul voto nel classico appuntamento del lunedì sera.

Saranno cinque le interviste che Brindisi farà questa sera ai leader politici: si alterneranno infatti Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Alla trasmissione, prima del silenzio elettorale, che calerà dalla mezzanotte, parteciperanno anche Elisabetta Gardini (Fratelli d’Italia), Emanuele Fiano (Partito Democratico), Giovanni Toti (Noi Moderati) e Benedetto Della Vedova (+Europa).